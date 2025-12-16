Госдума окончательно приняла закон, обязывающий УК вести домовые чаты в MAX

Ко второму чтению законопроекта поступило девять поправок. Семь из них были поддержаны, две — отклонены

Фото: Динар Фатыхов

На пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, затрагивающий сферу управления многоквартирными домами. Одним из ключевых положений документа стало требование к управляющим организациям вести домовые чаты в национальном мессенджере MAX.



Как сообщил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, ко второму чтению законопроекта поступило девять поправок. Семь из них были поддержаны, две — отклонены.

Помимо введения домовых чатов, одобрена еще одна поправка: вместо квалификационного аттестата для руководящего состава управляющих компаний теперь будет введен квалификационный экзамен. По замыслу авторов инициативы, это позволит повысить качество услуг и работ по управлению многоквартирными домами.

Наталья Жирнова