Депутаты ЛДПР предложили ввести бесплатный транспорт для студентов
Предложение распространяется на общественный транспорт, кроме такси и коммерческих маршрутов
Группа депутатов Государственной думы от фракции ЛДПР предложила законопроект, предусматривающий предоставление бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте учащимся очной формы обучения вузов и колледжей.
Автор инициативы Леонид Слуцкий уточнил, что речь идет исключительно о муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках, исключая коммерческие маршруты и такси, сообщает ТАСС.
Согласно проекту поправок в закон «Об образовании в РФ», региональные органы власти совместно с муниципалитетами смогут реализовывать данную меру поддержки. Цель нововведения — снизить финансовую нагрузку на обучающихся, доходы которых традиционно низки.
Ранее «Реальное время» писало, что студенты Казанского медуниверситета удостоены президентских стипендий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».