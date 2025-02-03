Гидрометцентр: 2025 год может стать одним из самых жарких в истории

Фото: Реальное время

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, 2025 год ожидается как один из самых жарких на планете, с возможным попаданием в первую пятерку или даже тройку по температурным показателям. Однако, по словам научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, рекорды по температуре не будут побиты. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Вильфанд уточнил, что текущие прогнозы могут быть пересмотрены в середине года, когда станет доступной более точная информация. Он также заявил, что сейчас на Земле наблюдается явление Ла-Нинья, которое связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Это явление оказывает значительное влияние на глобальные погодные условия, однако ожидается, что к апрелю оно сменится нейтральной фазой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Синоптики предсказывают, что 2025 год может занять высокие позиции в температурных рейтингах, хотя предсказания пока остаются предварительными. Вильфанд сравнил текущие расчеты с прогнозами инфляции, подчеркнув необходимость осторожного подхода к интерпретации этих данных.

Стоит подчеркнуть, что последний раз явление Эль-Ниньо, которое вызывает аномальное повышение температуры воды в океане, наблюдалось с мая 2023 года по апрель 2024 года. Несмотря на его завершение, последствия этого явления продолжили влиять на глобальные температуры, и 2024 год стал самым жарким в истории, побив рекорды предыдущего года.

Напомним, что после аномально теплых декабря и января в Татарстане ожидать холодов в феврале не стоит. Такой прогноз в разговоре с ГТРК «Татарстан» дал казанский климатолог Тимур Аухадеев.

Анастасия Фартыгина