«Ростех» представил эндопротез тазобедренного сустава

Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО), входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал и зарегистрировал новый тотальный первичный эндопротез тазобедренного сустава. Устройство предназначено для артропластики, первичной операции по замене сустава, и позволяет врачам учитывать индивидуальные особенности каждого пациента, сообщает пресс-служба компании.
Ключевое преимущество — расширенные возможности компоновки. Линейка представлена в 14 размерах.
В одной системе идет сочетание четырех типов материалов: кобальт‑хром‑молибденового сплава, нержавеющей стали, биокерамики и титанового сплава ВТ6. Такой биосовместимый состав способствует лучшему приживлению импланта в организме пациента. Кроме того, эндопротез поддерживает два способа фиксации — цементный и бесцементный.
