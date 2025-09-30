В Казани отопление включили более чем в половине многоквартирных домов за первые сутки

Ранее в мэрии отметили, что для полной отладки процессов теплоснабжения потребуется еще две-три недели

Фото: Надира Хасанова

В Казани за первые сутки отопительного сезона отопление было включено более чем в половине многоквартирных домов. Тепло поступило в 3,3 тыс. многоквартирных домов, что составляет 56% от планового значения, сообщили в мэрии города.

Отопительный сезон начался для 2,3 тыс. многоквартирных домов с центральным отоплением и 459 домов с индивидуальным отоплением. Ожидается, что в ближайшее время тепло поступит еще в 2,7 тыс. домовладений.

Также к теплоснабжению подключены 592 социальных объекта, что составляет 68% от общего количества. Среди них 342 детских сада, 158 школ, 45 медицинских учреждений, 10 объектов культуры и 20 спортивных объектов.

Несмотря на то, что отопительный сезон в Казани начался вчера, некоторые горожане получат счет за отопление за сентябрь. Это коснется жителей домов, где не установлены общедомовые приборы учета, рассказал замруководителя исполкома.

Рената Валеева