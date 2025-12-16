Масштаб разлива мазута на станции Чаис под Пензой составил 1000 кв. метров

Росприроднадзор контролирует ликвидацию последствий аварии

По предварительным оценкам, площадь разлива мазута на станции Чаис под Пензой составила 1000 кв. метров. Об этом сообщает Росприроднадзор России.

13 декабря на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Никольском районе Пензенской области произошла авария: сошли с рельсов 22 железнодорожные цистерны с топочным мазутом. Инцидент привел к разливу нефтепродуктов на почву и возгоранию локомотива.

Известно, что в настоящее время Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям держит ситуацию на контроле, отслеживая ход ликвидации последствий аварии и оценивая экологический ущерб.

Наталья Жирнова