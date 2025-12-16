Новости общества

Масштаб разлива мазута на станции Чаис под Пензой составил 1000 кв. метров

17:07, 16.12.2025

Росприроднадзор контролирует ликвидацию последствий аварии

Фото: предоставлено пресс-службой Росприроднадзора

По предварительным оценкам, площадь разлива мазута на станции Чаис под Пензой составила 1000 кв. метров. Об этом сообщает Росприроднадзор России.

13 декабря на станции Чаис Куйбышевской железной дороги в Никольском районе Пензенской области произошла авария: сошли с рельсов 22 железнодорожные цистерны с топочным мазутом. Инцидент привел к разливу нефтепродуктов на почву и возгоранию локомотива.

Известно, что в настоящее время Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям держит ситуацию на контроле, отслеживая ход ликвидации последствий аварии и оценивая экологический ущерб.

Наталья Жирнова

