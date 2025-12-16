Новости общества

Общество

Администрация Альметьевска попросила жителей города освободить улицы от автомобилей

16:46, 16.12.2025

Ночью на нескольких улицах будет работать снегоуборочная техника

Фото: Динар Фатыхов

Администрация Альметьевска предупреждает жителей о проведении ночной уборки снега. Сегодня спецтехника выйдет на улицы Чехова, Гагарина, Тимирязева, Кирова, Лермонтова, Марджани и Радищева.

Горожан настоятельно просят не оставлять автомобили вдоль указанных улиц. Парковка у бордюров существенно затрудняет работу дорожных служб. Как сообщает администрация, из‑за стоящих машин образуются неочищенные участки, на которых впоследствии образуются снежные валы, что сужает проезжую часть.

предоставлено пресс-службой Альметьевского района

Ранее в Казани утвердили 47 новых полос для автобусов и троллейбусов. Новые полосы появились на главных улицах города, включая Ямашева и Ибрагимова, мост «Миллениум», Горьковское шоссе, а также на Кировской и Кремлевской дамбах.

Наталья Жирнова

ОбществоИнфраструктура Татарстан

