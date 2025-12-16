Кремль отверг предложение Киева о рождественском перемирии

Песков указал, что Россия стремится к миру, а не к перемирию с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на достижение полноценного мира, а не на заключение перемирия, которое, по мнению Москвы, может быть использовано Киевом для подготовки к возобновлению боевых действий.

Отвечая на вопрос о предложении Украины о рождественском перемирии, Песков подчеркнул, что речь идет о возможности заключения «сделки», а не о принятии «сиюминутных нежизнеспособных решений». Он отметил, что позиция России последовательна и известна как в США, так и Украине, и заключается в стремлении остановить конфликт, достичь поставленных целей и обеспечить долгосрочный мир в Европе.

Ранее Песков сообщал журналистам, что вопрос о новогоднем перемирии в зоне проведения СВО в настоящее время не обсуждается. Единственным случаем временного прекращения огня с российской стороны за время проведения спецоперации стало объявление о перемирии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая 2025 года.

Рената Валеева