Госдума ратифицировала временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией

Объем российского экспорта за 2024 год, подпадающего под тарифные обязательства Монголии, оценивается в 2,3 млрд долларов

Госдума ратифицировала временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами и Монголией. Документ подписали 27 июня 2025 года в Минске, пишет ТАСС.

Согласно соглашению, объем российского экспорта за 2024 год, который подпадает под тарифные обязательства Монголии в рамках соглашения, оценивается в 2,3 млрд долларов. В целом соглашение предусматривает либерализацию торговли по ограниченному перечню товаров — по 367 кодам ТН ВЭД с каждой стороны.

Импорт из Монголии в Россию в прошлом году по товарам, которые вошли в список тарифных обязательств ЕАЭС, составил около 0,04 млрд долларов (89,4% от общего объема российского импорта из Монголии).

В пояснительной записке также отмечается, что экономия на уплате таможенных пошлин для России оценивается в 99,2 млн долларов, для Монголии — в 3,7 млн долларов.

Данное соглашение поможет повысить конкурентоспособность российской продукции на монгольском рынке, а также сформировать условия для развития и углубления сотрудничества между ЕАЭС и Монголией в торговле и других сферах, которые представляют взаимный интерес: таможенное сотрудничество, электронная торговля, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры.

Никита Егоров