Forbes: режиссер фильма «Титаник» Кэмерон стал долларовым миллиардером

Мэтр достиг этого статуса благодаря сборам его нового фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Состояние американского режиссера Джеймса Кэмерона составило 1,1 млрд долларов к концу 2025 года. Такие данные привел журнал Forbes.

По данным издания, 71-летний режиссер достиг статуса долларового миллиардера благодаря сборам его нового фильма «Аватар: Пламя и пепел». По прогнозам, сборы картины превысят 2 млрд долларов.

Отмечается, что, помимо Кэмерона, в список долларовых миллиардеров среди режиссеров входят Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Питер Джексон и Тайлер Перри.

Напомним, что успех к Кэмерону пришел после выхода в 1984 году фильма «Терминатор». Также режиссер снял такие киноленты, как «Чужие» (1986), «Терминатор 2: Судный день»(1991), «Правдивая ложь» (1994). В 1997 году на экраны вышел фильм-катастрофа «Титаник», который долгое время оставался самым кассовым фильмом в истории кинематографа. Однако в 2009 году самым кассовым фильмом в истории становится «Аватар», режиссером которого также выступил Кэмерон. Кроме того, американский режиссер снял и «Аватар: Путь воды» (2022) и другие кинокартины.

В конце 90-х годов Кэмерон стал лауреатом премии «Оскар» как лучший режиссер за фильм «Титаник». Также его удостоили премий «Золотой глобус» в аналогичной номинации за «Титаник» и «Аватар».

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием свыше 600 млрд долларов.



Никита Егоров