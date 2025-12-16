Минтруд напомнил, как татарстанцы будут отдыхать в новогодние каникулы

Правительством приняты постановления, регулирующие перенос выходных для распределения времени отдыха работников

Фото: Динар Фатыхов

Минтруд Татарстана разъяснил график нерабочих праздничных и выходных дней в конце 2025 — начале 2026 года на основании действующих нормативных актов. Об этом сказано в сообщении пресс-службы на сайте министерства.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, днями новогодних каникул являются 1—6 и 8 января, а 7 января отмечается Рождество Христово — также нерабочий праздничный день.

Правительством приняты постановления, регулирующие перенос выходных для рационального распределения времени отдыха работников. Предусмотрен перенос выходного дня с воскресенья, 5 января 2025 года, на среду, 31 декабря 2025 года. Это означает, что последняя рабочая неделя года будет сокращенной: сотрудники выйдут на работу лишь 29 и 30 декабря, а 31 декабря станет официальным выходным днем.

Кроме того, запланирован перенос выходного с субботы, 3 января 2026 года, на пятницу, 9 января 2026 года. Благодаря этому решению период новогодних каникул продлится с 1 по 11 января 2026 года включительно.

После двух рабочих дней в конце декабря 2025 года начнутся новогодние каникулы, которые завершатся только 11 января.



Рената Валеева