За долги более 1,5 млн рублей у жителя Татарстана арестовали BMW X6

Он задолжал банку свыше 1,5 млн рублей и накопил более 20 неоплаченных штрафов

Фото: Динар Фатыхов

В Елабужском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW X6, находившийся в розыске у судебных приставов. За рулем находился житель Татарстана, который задолжал банку свыше 1,5 млн рублей и накопил более 20 неоплаченных штрафов, сообщает телеграм-канал ГУФССП России по РТ.



Теперь владелец машины стоит перед выбором: либо погасить всю задолженность, после чего арест будет снят и исполнительное производство прекратится, либо лишиться автомобиля. В случае невыплаты долга машину оценят и реализуют с торгов. Вырученные средства направят на погашение задолженности, а оставшуюся сумму (если она образуется) вернут владельцу.

Напомним, что импортные BMW из Беларуси стали популярными среди россиян в ноябре.

Наталья Жирнова