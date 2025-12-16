Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов гражданам

Размера переплаты снизится с 130 до 100% годовых

Фото: Михаил Захаров

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями (МФО). Документ направлен на защиту прав заемщиков и снижение их долговой нагрузки, передает РИА «Новости».

Ключевое изменение коснется размера переплаты: с 1 апреля 2026 года она снизится с 130 до 100% годовых. Как пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram‑канале, это означает, что с учетом процентов, комиссий, штрафных санкций и пеней заемщик не заплатит больше чем двойную сумму изначального долга.

Закон также вводит ограничения на количество одновременно действующих договоров потребительского займа. С 1 октября 2026 года физлицо сможет иметь не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый. С 1 апреля 2027 года ограничение станет строже: разрешен будет лишь один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. Дополнительно при получении нового займа будет действовать «период охлаждения» — три дня после погашения предыдущего долга.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Параллельно закон расширяет возможности для бизнеса: максимальная сумма микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличивается с 5 млн до 15 млн рублей. В пояснительной записке это объясняется несколькими факторами:

действующим лимитом, который не менялся с 2018 года;

необходимостью расширить доступ малого и среднего предпринимательства к финансированию;

актуальными потребностями рынка МФО.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены отложенные сроки введения — они указаны выше.

Рената Валеева