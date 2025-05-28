Мировые температуры в 2025–2029 годах останутся на рекордно высоком уровне

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Согласно последнему докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН, глобальные температуры в период с 2025 по 2029 год останутся на рекордно высоком уровне, что приведет к увеличению климатических рисков и негативному воздействию на общество и экономику. Об этом пишет РИА «Новости».

Среднегодовая глобальная температура поверхности в этот период будет на 1,2–1,9°C выше среднего уровня 1850–1900 годов. Вероятность того, что хотя бы один год станет теплее самого жаркого года в истории — 2024 года — составляет 80%. При этом вероятность того, что хотя бы один год превысит порог потепления в 1,5°C относительно доиндустриального уровня, составляет 86%.

— Мы пережили десять самых жарких лет в истории. К сожалению, этот доклад ВМО не предвещает облегчения в ближайшие годы, что означает усиление негативного воздействия на экономику, повседневную жизнь, экосистемы и нашу планету, — отметил заместитель генсека ВМО Ко Барретт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогноз также указывает на 70%-ную вероятность того, что среднее потепление за пятилетний период 2025–2029 годов превысит 1,5°C, по сравнению с 47% в прошлом году для периода 2024–2028 годов. В Арктике потепление в зимние месяцы (ноябрь — март) будет более чем в 3,5 раза выше глобального, достигая 2,4°C относительно базового периода 1991–2020 годов.

В ООН также ожидают дальнейшее сокращение морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях. Прогноз осадков на май — сентябрь 2025–2029 годов предсказывает более влажные условия в Сахеле, Северной Европе, на Аляске и в Северной Сибири, но более сухие в Амазонии.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные 30 и 31 мая температура может достигнуть +32 градусов.



Рената Валеева