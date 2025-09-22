В Казани впервые избрали мэра по новой процедуре и увеличили дефицит городского бюджета до 8,8 млрд рублей

Гузель Сагитова, на выходных попрощавшаяся с исполкомом, стала вице-мэром города

«Клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию России, Татарстана, устав города, защищать интересы многонационального населения», — обещал во время присяги мэр Казани Ильсур Метшин, избранный в пятый раз. За него проголосовало большинство депутатов Казгордумы. Также сегодня они внесли изменения в городской бюджет на 2025 год. Увеличенный до 8,8 млрд рублей дефицит планируют перекрыть за счет остатков средств. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мэра Казани впервые выбрали по новой процедуре

Первая сессия Казанской городской думы пятого созыва сегодня началась с избрания мэра города. В этом году главу Казани впервые избрали по новой процедуре. Кандидатов предварительно отбирала комиссия, затем список утвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. Для депутатов организовали избирательный участок.

Наибольшее количество голосов — 41 — набрал Ильсур Метшин («Единая Россия»). За Александра Комиссарова (КПРФ) проголосовали четыре человека, за Розу Гайнутдинову («Новые люди») — один.

— Клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию России, Татарстана, устав города, защищать интересы многонационального населения, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей, — заявил переизбранный мэр, принимая присягу.



Метшин занимает должность мэра Казани с 2005 года. Вручил ему должностной знак и поздравил со вступлением в должность руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров.

— Казань среди городов и районов нашей республики занимает особое место. Здесь проживает каждый третий татарстанец, формируется треть ВРП, производится более 15% промышленной продукции. Почти каждый второй субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) зарегистрирован в столице. Благодаря слаженной работе всех ветвей власти Казань стала одним из самых комфортных для проживания городов не только в России, но и в Европе, — подчеркнул он.

Вице-мэром Казани стала Гузель Сагитова

На должность первого заместителя мэра Казани в ходе сессии переизбрали Дениса Калинкина, на пост заместителя главы города — Евгению Лодвигову. Секретарем Казгордумы осталась Альбина Рафикова. Вице-мэром стала -Гузель Сагитова, ранее курировавшая социальный блок в исполкоме города.



— 15 февраля 2021 года я пришла работать в команду исполнительного комитета Казани. 15 сентября 2025 года этот большой этап моей жизни завершился. <...> Огромное спасибо каждому, с кем мы писали историю Казани все эти пять лет. Без наших руководителей, без глав районов, без руководителей ведомств и министерств — это было бы невозможно, — написала она вчера в своем телеграм-канале.

Также сегодня утвердили постоянные комиссии Казгордумы. Их председателями стали:

по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам — Григорий Шалыманов;

по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности — Айдар Абдулхаков;

по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Радик Салимгараев;

по образованию, культуре и национальным вопросам — Юрий Казаков;

по охране здоровья горожан и окружающей среды — Рустем Хайруллин;

по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению — Рустам Рамазанов;

по делам молодежи, физкультуре и спорту — Юрий Суворов.

Главой Контрольно-счетной палаты Казани переизбрали Ильнара Нургалиева.

Депутаты увеличили доходы и расходы бюджета на 2025 год

Следом депутаты Казгордумы увеличили доходы и расходы бюджета города на 2025 год. Они составят 52,4 млрд и 61,2 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета Казани будет равен 8,8 млрд рублей. Перекрыть его планируют за счет остатков средств бюджета города, — заявил начальник финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— На основании нормативных актов, принятых правительством Татарстана, в текущем году увеличен объем безвозмездных поступлений в бюджет города из бюджета республики на общую сумму 707,4 млн рублей, — сообщил он.

По словам докладчика, большая часть средств — 552,6 млн рублей — направлена на ремонт многоквартирных домов. Также они пойдут на организацию отдыха детей в каникулы (45,4 млн рублей), проведение общегородских мероприятий (31,5 млн рублей), выплаты работникам муниципальных учреждений и гранты (27,9 млн рублей), субвенции (22,2 млн рублей), проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний (15,6 млн рублей), установку надгробных памятников и благоустройство мест захоронения (5,5 млн рублей), обеспечение молодых семей жильем (5,1 млн рублей). На 1,6 млн рублей будет приобретен автомобиль для МБУ «Дезстанция Казани».

— Также за счет увеличение налоговых и неналоговых поступлений на сумму 242,5 млн рублей предлагается увеличить расходы на мероприятия по благоустройству и дорожному хозяйству, — добавил Ирек Мухаметшин.

Неиспользованные остатки учреждений Казани — 197 млн рублей — планируют потратить на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, их охрану и клининг, оплату коммунальных услуг, новые маршруты школьных автобусов, а также на поощрение учителей, подготовивших победителей олимпиад.

