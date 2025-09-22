Депутаты Казгордумы увеличили доходы и расходы бюджета города на 2025 год

Дефицит бюджета Казани составит 8,8 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Казгордумы увеличили доходы и расходы бюджета города. В результате дефицит бюджета Казани составит 8,8 млрд рублей. Такое решение было принято в ходе первой сессии Казанской городской думы пятого созыва.

Перекрыть дефицит планируют за счет остатков средств бюджета города. Доходы Казани в этом году составят 52,4 млрд рублей, расходы — 61,2 млрд рублей, рассказал начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.



— На основании нормативных актов, принятых правительством Татарстана, в текущем году увеличен объем безвозмездных поступлений в бюджет города из бюджета республики на общую сумму 707,4 млн рублей, — сообщил он.

По словам докладчика, средства будут направлены на ремонт многоквартирных домов, организацию отдыха детей в каникулы, проведение общегородских мероприятий, выплаты работникам муниципальных учреждений, субвенции и другие цели.

Галия Гарифуллина