Гузель Сагитова покидает пост в исполкоме Казани

В феврале 2021 года она покинула должность директора ТЮЗа им. Кариева

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Гузель Сагитова, занимавшая должность в социальном блоке исполкома Казани, объявила о завершении своей работы в команде мэрии. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. 15 сентября стал для нее последним днем работы в должности, на которую она пришла 15 февраля 2021 года.



Особую благодарность она выразила Лейле Фазлеевой, курирующей социальную работу в масштабах республики.

В завершение она подчеркнула, что работа в команде мэрии изменила ее отношение к муниципальной службе, показав, что главное — это служение людям, а в основе ценностей лежат милосердие, забота и добро. Она выразила гордость работой социального блока и благодарность всем, с кем работала на благо Казани.

Рената Валеева