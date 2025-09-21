Гузель Сагитова покидает пост в исполкоме Казани
В феврале 2021 года она покинула должность директора ТЮЗа им. Кариева
Гузель Сагитова, занимавшая должность в социальном блоке исполкома Казани, объявила о завершении своей работы в команде мэрии. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. 15 сентября стал для нее последним днем работы в должности, на которую она пришла 15 февраля 2021 года.
Особую благодарность она выразила Лейле Фазлеевой, курирующей социальную работу в масштабах республики.
В завершение она подчеркнула, что работа в команде мэрии изменила ее отношение к муниципальной службе, показав, что главное — это служение людям, а в основе ценностей лежат милосердие, забота и добро. Она выразила гордость работой социального блока и благодарность всем, с кем работала на благо Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».