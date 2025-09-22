Мэром Казани стал Ильсур Метшин
Новый состав депутатского корпуса Казгордумы избирал его с помощью бюллетеней
Сегодня, 22 сентября, депутаты Казанской городской думы избрали мэра столицы Татарстана. Им стал Ильсур Метшин.
Голосование прошло в новом формате. Для депутатов организовали избирательный участок, на котором они проголосовали за одного из четырех кандидатов на должность мэра.
— 41 голос за [Ильсура Метшина], — отметили на заседании.
В ходе заседания он принял присягу.
— Клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию, устав города, служить процветанию города и благополучия его жителей, — сказал Ильсур Метшин.
В этом года мэра впервые избирают по новой процедуре. Занять эту должность может один из кандидатов, представленных раисом Татарстана.
