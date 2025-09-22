Мэром Казани стал Ильсур Метшин

Новый состав депутатского корпуса Казгордумы избирал его с помощью бюллетеней

Фото: Артем Дергунов

Сегодня, 22 сентября, депутаты Казанской городской думы избрали мэра столицы Татарстана. Им стал Ильсур Метшин.

Голосование прошло в новом формате. Для депутатов организовали избирательный участок, на котором они проголосовали за одного из четырех кандидатов на должность мэра.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

— 41 голос за [Ильсура Метшина], — отметили на заседании.



В ходе заседания он принял присягу.

— Клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию, устав города, служить процветанию города и благополучия его жителей, — сказал Ильсур Метшин.

В этом года мэра впервые избирают по новой процедуре. Занять эту должность может один из кандидатов, представленных раисом Татарстана.

Дмитрий Зайцев