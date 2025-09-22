Вице-мэром Казани стала Гузель Сагитова
Ранее она занимала пост замруководителя столичного исполкома
Замглавы муниципального образования Казани стала Гузель Сагитова. Об этом стало известно на I сессии Казанской городской думы пятого созыва.
Ранее Сагитова курировала социальный блок в исполнительном комитете.
Денис Калинкин был переизбран на должность первого заместителя мэра Казани, Евгения Лодвигова — на пост заместителя главы города.
Сегодня депутаты Казанской городской думы также избрали мэра столицы Татарстана. Им стал Ильсур Метшин. Голосование прошло в новом формате. Для депутатов организовали избирательный участок, на котором они проголосовали за одного из четырех кандидатов на должность мэра.
