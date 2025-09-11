Минпромторг Татарстана: по итогам 2025 года индекс промпроизводства достигнет 109%
Рост промышленности по итогам 2025 года может стать самым крупным за последние 10 лет
«Промышленное производство в Татарстане в этом году продолжает набирать обороты. Некоторые колебания по месяцам могут быть вызваны сезонностью, а также изменением потребительского спроса на отдельные товарные позиции», — заявили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Татарстана, комментируя перепады роста промышленности. Ожидается, что по итогам 2025 года рост промпроизводства будет самым крупным за последние 10 лет. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Стабильно прослеживается рост»
Напомним, что индекс промышленного производства (ИПП) Татарстана в июле 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, составил 117,2%, в январе — июле — 111,2%. По сравнению с июнем 2025-го промпроизводство выросло на 2,4%.
Показатели свидетельствуют о том, что в Татарстане ускорился рост промпроизводства. В июне показатель составил 108%, в январе — июне 2025 года — 108,5%. А вот по сравнению с маем он упал на 6,9%, до 93,1%.
Падение было зафиксировано после роста в мае до 116,5%, а за первые пять месяцев 2025 года — до 108,6%. По сравнению с апрелем 2025 года промышленное производство тогда выросло на 9,9%.
— Промышленное производство в Татарстане в этом году продолжает набирать обороты, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли республики. — В целом промышленность Татарстана динамично развивается. Некоторые колебания по месяцам могут быть вызваны сезонностью, а также изменением потребительского спроса на отдельные товарные позиции. Скачков в промпроизводстве в текущем году не наблюдается, стабильно прослеживается рост.
В структуре индекса промпроизводства, который складывается из четырех составляющих, драйвером роста по-прежнему остаются обрабатывающие производства — по сравнению с январем — августом 2024 года рост составил 20,5%. «Наилучшие показатели — в металлургии, выпуске химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий», — отметили в ведомстве.
Отдельно в министерстве прокомментировали падение добычи полезных ископаемых. В июле 2025 года она упала на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в январе — июле — на 3%. «В связи с ограничениями ОПЕК+ добыча полезных ископаемых не растет с 2023 года», — сообщили там.
В июле также наблюдался резкий рост производства лекарств и медицинских материалов на 88,7%. «Рост по данному виду деятельности связан прежде всего с увеличением производства ветеринарных препаратов», — заявили в Минпромторге.
— Тем не менее, несмотря на ярко выраженную позитивную динамику промышленного производства за прошедшие месяцы текущего года, по году темпы роста могут оказаться более сдержанными в условиях макроэкономической нестабильности, высокой ключевой ставки и сокращения потребительского спроса, — прогнозировала аналитик.
В Минпромторге настроены более оптимистично:
— За первое полугодие индекс промпроизводства составил 108,5%. По итогам 2025 года ожидаем выход на ИПП на уровне 109%.
Этот показатель может стать самым крупным за последние 10 лет. До этого близкий к прогнозу ИПП фиксировали в 2021 году — 108,6%.
