Минпромторг Татарстана: по итогам 2025 года индекс промпроизводства достигнет 109%

Рост промышленности по итогам 2025 года может стать самым крупным за последние 10 лет

«Промышленное производство в Татарстане в этом году продолжает набирать обороты. Некоторые колебания по месяцам могут быть вызваны сезонностью, а также изменением потребительского спроса на отдельные товарные позиции», — заявили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Татарстана, комментируя перепады роста промышленности. Ожидается, что по итогам 2025 года рост промпроизводства будет самым крупным за последние 10 лет. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Стабильно прослеживается рост»

Напомним, что индекс промышленного производства (ИПП) Татарстана в июле 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, составил 117,2%, в январе — июле — 111,2%. По сравнению с июнем 2025-го промпроизводство выросло на 2,4%.

Показатели свидетельствуют о том, что в Татарстане ускорился рост промпроизводства. В июне показатель составил 108%, в январе — июне 2025 года — 108,5%. А вот по сравнению с маем он упал на 6,9%, до 93,1%.

Падение было зафиксировано после роста в мае до 116,5%, а за первые пять месяцев 2025 года — до 108,6%. По сравнению с апрелем 2025 года промышленное производство тогда выросло на 9,9%.

— Промышленное производство в Татарстане в этом году продолжает набирать обороты, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства промышленности и торговли республики. — В целом промышленность Татарстана динамично развивается. Некоторые колебания по месяцам могут быть вызваны сезонностью, а также изменением потребительского спроса на отдельные товарные позиции. Скачков в промпроизводстве в текущем году не наблюдается, стабильно прослеживается рост.

В структуре индекса промпроизводства, который складывается из четырех составляющих, драйвером роста по-прежнему остаются обрабатывающие производства — по сравнению с январем — августом 2024 года рост составил 20,5%. «Наилучшие показатели — в металлургии, выпуске химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий», — отметили в ведомстве.

Отдельно в министерстве прокомментировали падение добычи полезных ископаемых. В июле 2025 года она упала на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в январе — июле — на 3%. «В связи с ограничениями ОПЕК+ добыча полезных ископаемых не растет с 2023 года», — сообщили там.

В июле также наблюдался резкий рост производства лекарств и медицинских материалов на 88,7%. «Рост по данному виду деятельности связан прежде всего с увеличением производства ветеринарных препаратов», — заявили в Минпромторге.

По итогам 2025 года рост промпроизводства может стать самым крупным за последние 10 лет

Один из главных вопросов — каким будет индекс промышленного производства по итогам 2025 года. Ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич ранее говорила «Реальному времени», что Татарстан за первую половину года нарастил хороший «запас прочности» в части темпов роста ИПП. Это позволяет говорить о высокой вероятности превысить планку, заданную в прогнозе социально-экономического развития республики на 2025—2027 годы, в 103,1%.

— Тем не менее, несмотря на ярко выраженную позитивную динамику промышленного производства за прошедшие месяцы текущего года, по году темпы роста могут оказаться более сдержанными в условиях макроэкономической нестабильности, высокой ключевой ставки и сокращения потребительского спроса, — прогнозировала аналитик.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков также заявлял, что по итогам года рост промышленности вряд ли сохранится на уровне летних показателей. «Минэкономики Татарстана прогнозирует, что индекс промышленного производства составит около 103% к прошлому году, то есть показатель окажется ниже прошлогодних 105% (позже в Минпромторге уточнили «Реальному времени», что ИПП за 2024 год составил 106,1%, — прим. ред.). Эффект низкой базы постепенно исчерпывается, а высокая ключевая ставка ЦБ сдерживает новые инвестиции и кредитование бизнеса, поэтому во второй половине 2025 года динамика может замедлиться, — подытожил он.

В Минпромторге настроены более оптимистично:

— За первое полугодие индекс промпроизводства составил 108,5%. По итогам 2025 года ожидаем выход на ИПП на уровне 109%.

Этот показатель может стать самым крупным за последние 10 лет. До этого близкий к прогнозу ИПП фиксировали в 2021 году — 108,6%.

