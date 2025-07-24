Третий в ПФО: Татарстан возвращает себе лидерские позиции в промпроизводстве

Производство в России замедляется, а в республике демонстрирует ускоренный рост

Фото: Реальное время

Рост промышленного производства в России за первые пять месяцев 2025 года к январю — маю 2024-го замедлился до 1,3% против 5,2% годом ранее. Июньские данные по производственной активности выглядят еще более тревожными и демонстрируют самый резкий спад с марта 2022 года. На фоне общероссийской динамики промышленность в Татарстане растет ускоренными темпами — за пять месяцев 2025 года промпроизводство выросло на 8,6%. Республика опередила по динамике промпроизводства Москву и Санкт-Петербург и заняла третье место в ПФО. Что повлияло на промышленность региона, какие отрасли растут динамичнее всего и как это все отражается на рентабельности бизнеса — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Обрабатывающие производства выросли за 5 месяцев на 16%

Республиканское производство продолжает наращивать обороты — за пять месяцев 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 108,6%, ИПП в обрабатывающей промышленности — 116%, в добыче полезных ископаемых — 96,9%.

По сравнению с итогами первого квартала года заметен рост — промышленное производство в Татарстане за январь — март 2025-го выросло на 6,6%, обрабатывающая промышленность увеличилась на 13,7%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 4,5%. Но еще более впечатляющими цифры выглядят на фоне прошлогоднего падения промпроизводства. В мае 2024-го промышленное производство в республике упало на 2,1% к аналогичному месяцу 2023-го. За пять месяцев 2024 года промышленное производство в Татарстане выросло всего на 1,9%, притом что рост промпроизводства в России составил 5,3%.

Республиканское производство продолжает наращивать обороты — за пять месяцев 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 108,6%. взято с сайта tatarstan.ru

Положительная динамика в промышленности Татарстана наметилась с сентября прошлого года, тогда промпроизводство выросло на 13,1% к аналогичному периоду прошлого года. И в целом вторая половина 2024-го оказалась более успешной для республики.

Реальное время / realnoevremya.ru

В начале 2025-го рост продолжился, а уже в мае промышленное производство в Татарстане выросло на 16,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

За пять месяцев текущего года в Татарстане было отгружено промышленной продукции, товаров и оказано услуг на 2,3 трлн рублей, 1,8 трлн — в обрабатывающих производствах и 404 млрд рублей — в области добычи полезных ископаемых.

Наибольший вклад в обработке внесли производство кокса и нефтепродуктов (487,2 млрд рублей), химических веществ (235 млрд рублей), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (167 млрд рублей), пищевых продуктов (151,7 млрд рублей) и производство резиновых и пластмассовых изделий (92,8 млрд рублей).

Для сравнения, за пять месяцев прошлого года в Татарстане было отгружено продукции, товаров и оказано услуг на 2,1 трлн рублей, 1,5 трлн — в обрабатывающих производствах и 512 млрд рублей — в сфере добычи. Рост промпроизводства за пять месяцев 2024 года составил 1,9%.



Наибольший вклад в обработке внесен при производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (167 млрд рублей). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Динамичнее всего в январе — мае 2025 года в Татарстане росли: производство резиновых и пластмассовых изделий (+16%), металлургическое производство (+13,1%), производство химических веществ и изделий (+9%), мебели (+8,2%) и машин и оборудования, не включенных в другие группировки ( +7,5%).



Топ-5 наиболее динамично растущих отраслей промышленности Татарстана

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство резиновых и пластмассовых изделий 116% 2 Производство металлургическое 113,1% 3 Производство химических веществ и изделий 109% 4 Производство мебели 108,2% 5 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 107,5%



Падение зафиксировано в производстве одежды (-30%), лекарственных средств и материалов (-18,4%), текстильных изделий (-14,1%), готовых металлических изделий (-9,5%), электрического оборудования (-4,4 %) и компьютеров (-1,1%).

Падение зафиксировано в производстве одежды (-30%), лекарственных средств и материалов (-18,4%), текстильных изделий (-14,1%). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Топ-5 отраслей промышленности Татарстана, продемонстрировавших падение

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство одежды 70% 2 Производство лекарственных средств и материалов 81,6% 3 Производство текстильных изделий 85,9% 4 Производство готовых металлических изделий 90,5% 5 Производство электрического оборудования 95,6%





Татарстан опережает по динамике Москву и Санкт-Петербург

Среди регионов России самый высокий индекс промышленного производства у Чукотского автономного округа (126,2%), Курганской области (119%) и Калужской области (117,3%). В ПФО Татарстан по индексу промышленного производства обгоняют Ульяновская область (111,3%) и Удмуртская Республика (109,6%). Самый низкий индекс промышленного производства в России в I квартале 2025 года зафиксирован в Северной Осетии (76%), Дагестане (80,4%) и в Республике Калмыкия (87,9%).

В Ленинградской области индекс промышленного производства в первом квартале составил 101,5%, Нижегородской — 105,3%, Московской — 106,8%. В Москве — 106%, в Санкт-Петербурге — 106,8%.



— По темпам роста промышленного производства в январе — мае этого года Татарстан среди российских регионов занял 11-е, в ПФО — 3-е место. В целом по России рост промышленного производства составил 1,3%. При этом необходимо учитывать, что основной рост производства связан с оборонным заказом, на который в меньшей степени влияет ставка Банка России, — отметил экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

В гражданском секторе промышленности ситуация более сложная, так как внутренний спрос падает, а доступ к кредитным ресурсам ограничен. При этом ключевая ставка Банка России в два раза выше инфляции, поэтому растет отложенный спрос в первую очередь на товары длительного пользования.

Кроме того, снижается финансовая устойчивость предприятий, о чем свидетельствует значительный рост недоимки перед Социальным фондом. «За период с января по март 2025 года задолженность выросла на 22% и составила 352 млрд рублей, что выше по сравнению с июнем 2024 года (179 млрд рублей)», — отметил Шайахметов.

Основной рост производства связан с оборонным заказом, на который в меньшей степени влияет ставка Банка России. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В случае роста оборонного заказа Татарстан, по мнению экономиста, сможет сохранить существующую динамику развития промышленности. «Однако более вероятен сценарий стагнации, если ключевая ставка Банка России будет значительно выше темпов инфляции, потому что собственные финансовые резервы большинства предприятий исчерпаны, а восполнение оборотных средств за счет кредитных средств приводит к убыточности производства», — поясняет Рустем Шайахметов.

По итогам 2024 года доля заемных средств в структуре капитала российских крупных и средних предприятий выросла до 52%. Годом ранее этот показатель был 50,5%, а в 2022 году он составлял 48,5%. Уровень долговой нагрузки в обрабатывающей промышленности по итогам прошлого года — 59,2%. Динамика закредитованности компаний отражает возросшую зависимость бизнеса от внешнего финансирования и снижение их финансовой устойчивости, подчеркивает экономист.

Из-за высокой ставки Банка России бизнес все больше и больше тратит на обслуживание кредитов, что ограничивает возможности развития. В черной металлургии и горной добыче расходы на обслуживание долга составили 21% от прибыли, в транспортной отрасли — 33% прибыли.

По данным Росстата, суммарная задолженность организаций в Татарстане в мае 2025 года составила 5,02 трлн рублей, за май она возросла на 1,2% — рост выше инфляции. При этом просроченная задолженность составила 80 млрд рублей (1,6% от общего долга), за месяц она повысилась на 13,6%. «Пока это некритично, но является тревожным сигналом о финансовом состоянии предприятий в Татарстане», — считает эксперт.

Убытки предприятий Татарстана по итогам четырех месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли в 2,8 раза (101,3 млрд рублей), а сальдо прибылей и убытков предприятий республики в январе — апреле этого года снизилось на 14,5%, чем было год назад. «Рентабельность бизнеса в Татарстане значительно снизилась. Возможно, это стало платой за рост производства в республике», — не исключает экономист.

«Рентабельность бизнеса в Татарстане значительно снизилась. Возможно, это стало платой за рост производства в республике», — не исключает экономист. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На фоне общероссийской динамики промышленность в Татарстане растет ускоренными темпами, соглашается младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский.

— Скорее всего, по итогам 2025 года индекс промышленного производства в Татарстане будет ниже 108%. Во-первых, высокие темпы за первые месяцы 2025 года отчасти обусловлены базой — минимальным ростом производства в первые месяцы 2024 года (ИПП за январь — май 2024 года составил 101,9%), при разгоне во второй половине года (105% за январь — декабрь 2024 года). Во-вторых, в действующем прогнозе социально-экономического развития РТ на 2025—2027 годы индекс промышленного производства в 2025 году прогнозируется на уровне 103,1%, — отметил Бухарский.

В России самый резкий спад с марта 2022 года

«Если сравнивать с общероссийской статистикой, то динамика промпроизводства в Татарстане в этом году идет с существенным опережением. Но, вероятно, здесь как раз сказывается эффект низкой базы аналогичного периода прошлого года, в то время как по России в целом база промпроизводства в январе — мае прошлого года была очень высокой», — соглашается с предыдущим спикером руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Рассмотрим общероссийскую статистику — в целом рост промпроизводства в России за пять месяцев 2025 года к январю — маю 2024-го замедлился до 1,3% против 5,2% годом ранее, посчитала аналитик.

Если сравнивать с общероссийской статистикой, то динамика промпроизводства в Татарстане в этом году идет с существенным опережением. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Торможение идет со стороны добывающих секторов (-2,7%), при этом в апреле — мае спад в добыче начал замедляться на фоне постепенного восстановления добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Из четырех основных видов экономической деятельности положительная годовая динамика сохраняется только в обрабатывающей промышленности, но и там рост замедлился до 4,2% против 9,3% за пять месяцев 2024 года. Ускорение роста в обрабатывающей промышленности в мае произошло в основном за счет отраслей, связанных с ВПК и производством лекарств.

В обрабатывающей промышленности в России росли: производство прочих транспортных средств и оборудования (+37,6%); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+16,%); выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+15,6%) и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+12,8%). В минусе — отрасли, ориентированные на внешний спрос (исключение — химическая промышленность), а также строительство жилья.

— Рост потребления в России также замедляется: рост оборота розничной торговли за пять месяцев 2025 года в реальном выражении замедлился до 2,3% против 10,5% годом ранее. Наиболее сложная ситуация наблюдается в торговле автомобилями. Рост реального объема платных услуг населению также замедлился — до 2,2% за пять месяцев 2025 года против 5,2% годом ранее. Исключение — общепит, где рост остается высоким (пять месяцев 2025 года — 8,3%), — комментирует Беленькая.

«Более свежие индикаторы показывают ухудшение ситуации с экономической активностью в июне. Данные по производственной активности за июнь указывают на ее самый резкий спад с марта 2022 года (показатель снизился до 47,5 с 50,2 в мае), — отмечает Беленькая. — Респонденты связывали это со снижением покупательной способности клиентов и слабым спросом. Сокращались новые заказы, новые экспортные заказы, производство и занятость».

Закупочная активность в секторе сокращалась самыми быстрыми темпами с марта 2022 года. При этом ослабли показатели ценового давления — темпы роста закупочных цен оказались самыми слабыми с момента, предшествовавшего карантину из-за COVID-19 в феврале 2020 года, а отпускных цен — с ноября 2022 года.

