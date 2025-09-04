Индекс промпроизводства вырос на 17%: Татарстан четвертый в России и первый в ПФО

Однако по итогам года рост вряд ли сохранится на уровне летних показателей

Фото: Динар Фатыхов

В июле 2025 года промышленность Татарстана выросла на 17,2%, с начала года — на 11,2%. По этим показателям республика шестая и четвертая среди регионов России соответственно. Однако по итогам года рост вряд ли сохранится на уровне летних цифр. «Минэкономики Татарстана прогнозирует, что индекс промышленного производства составит около 103% к прошлому году, то есть показатель окажется ниже прошлогодних 105%. Эффект низкой базы постепенно исчерпывается, а высокая ключевая ставка ЦБ сдерживает новые инвестиции и кредитование бизнеса, поэтому во второй половине 2025 года динамика может замедлиться», — объяснил «Реальному времени» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Какие отрасли растут и чего ждать — в материале «Реального времени».

Перепады роста промышленности

Индекс промышленного производства Татарстана в июле 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, составил 117,2%, в январе — июле — 111,2%. По сравнению с июнем 2025-го промпроизводство выросло на 2,4%. Для сравнения: рост промпроизводства в России в июле составил всего 0,7%, с начала года — 0,8%. В Приволжском федеральном округе эти показатели составляют +4,4% и 2,2% соответственно.

Показатели свидетельствуют о том, что в Татарстане ускорился рост промпроизводства. В июне показатель составил 108%, в январе — июне 2025 года — 108,5%. А вот по сравнению с маем он упал на 6,9%, до 93,1%.

Падение было зафиксировано после роста в мае до 116,5%, а за первые пять месяцев 2025 года — 108,6%. По сравнению с апрелем 2025 года промышленное производство тогда выросло на 9,9%.



— Перепады, наблюдаемые помесячно, могут быть вызваны рядом факторов, включая единовременное выполнение крупных контрактов, госзаказов, запуск новых мощностей (например, в начале года было запущено производство этилена на новом олефиновом комплексе ЭП-600 в Нижнекамске). Если сопоставлять темпы роста за периоды с начала года, то динамика будет более сглаженной: так, в январе — июле ИПП в республике составил 111,2%, в январе — июне — 110,2%, — прокомментировала данные «Реальному времени» ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич.

Почему резко выросло производство лекарств

В июле сектор обрабатывающих производств вырос на 30,2%. Среди отраслей же наибольший рост показало производство лекарств и медицинских материалов — +88,7%.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В официальных источниках нет прямого объяснения столь резкого скачка, однако можно предположить, что сыграли роль запуск или расширение новых мощностей, рост спроса на медицинскую продукцию, а также эффект низкой базы прошлого года, когда выпуск мог снижаться из-за перебоев. Все это в комплексе формирует впечатляющую статистику июля, хотя в целом по году промышленное производство в республике будет расти более умеренными темпами, — объяснил «Реальному времени» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В минус за июль ушла добыча полезных ископаемых (-0,9%). Энергетический сектор и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизили объемы (-13,3% и -8,8% соответственно). Среди отраслей заметнее всего рухнуло производство мебели — на 28,4%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом объемы производства снизились в 16 отраслях. Помимо главной пятерки, стоит выделить производство химических веществ и химических продуктов (-7,7%), а также выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (-6,5%).

По итогам семи месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в секторе обрабатывающих производств составил 20,5%. Всего свои показатели увеличили 11 отраслей. Топ-3 здесь замыкает металлургическое производство (+8,2%), которое в июле показало снижение на 16,6%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Столько же отраслей снизили объемы. Здесь производство лекарств и медизделий, лидер топа по росту в июле, упало на 5,8%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ПФО Татарстан первый, в России — четвертый

В общем рейтинге регионов по росту промышленного производства за июль Татарстан стал шестым, подсчитало «Реальное время» на основе данных Росстата. По количеству представителей лидирует Приволжский федеральный округ — четыре. По среднему показателю ПФО делит первое место с Центральным федеральным округом — +4,4%.

Лидирует Камчатский край, где рост производства в два раза больше, чем в идущих следом Саратовской и Курганской областях.

Реальное время / realnoevremya.ru

Больше всего промышленность упала в Ставропольском крае (-16,4%), Ростовской (-16,1%) и Мурманской (-15,1%) областях.

В январе — июле Татарстан в общем рейтинге регионов поднялся на четвертое место с девятого по итогам первого полугодия. В ПФО республика заняла первое место.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на рост, итоговый показатель роста промышленности может оказаться ниже прошлогоднего

Татарстан за первую половину года нарастил хороший «запас прочности» в части темпов роста промышленного производства, что позволяет говорить о высокой вероятности превысить планку, заданную в прогнозе социально-экономического развития республики на 2025 — 2027 годы, в 103,1%, заявила Ольга Карпулевич.

— Тем не менее, несмотря на ярко выраженную позитивную динамику промышленного производства за прошедшие месяцы текущего года, по году темпы роста могут оказаться более сдержанными в условиях макроэкономической нестабильности, высокой ключевой ставки и сокращения потребительского спроса. Высокие темпы роста промпроизводства в начале года отчасти объясняются низкой базой начала 2024-го (индекс в январе — июне прошлого года составил 102,8%). Важную роль в положительной динамике играла и будет играть высокая промышленная диверсификация экономики республики, благодаря которой падение в сфере добычи в определенной мере балансируется ростом обрабатывающих производств, а также развитый ВПК и большой объем госзаказов, — прокомментировала она.

Этого же мнения придерживается и Ярослав Кабаков:

— Рост промышленного производства в Татарстане в июле 2025 года объясняется целым рядом факторов. Сказывается эффект низкой базы прошлого года, когда динамика в промышленности была слабее, поэтому нынешние темпы выглядят особенно высокими. Важным драйвером стали обрабатывающие отрасли, которые демонстрируют уверенный прирост, особенно в металлургии, химпроме, автопроме, производстве резино-пластмассовых и мебельных изделий. Дополнительный импульс дают инвестиционные проекты и запуск новых мощностей, в том числе в нефтехимии и машиностроении, а также развитие особой экономической зоны «Алабуга». Существенную роль играют цифровизация и роботизация производств, что позволяет увеличивать эффективность на фоне сложных макроэкономических условий.

Однако по итогам года рост вряд ли сохранится на уровне летних показателей.

— Минэкономики Татарстана прогнозирует, что индекс промышленного производства составит около 103% к прошлому году, то есть показатель окажется ниже прошлогодних 105%. Эффект низкой базы постепенно исчерпывается, а высокая ключевая ставка ЦБ сдерживает новые инвестиции и кредитование бизнеса, поэтому во второй половине 2025 года динамика может замедлиться, — подытожил он.