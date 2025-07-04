Активы в Казани, Москве и Сочи незаконны: как суд «раскулачил» уже не мэра Бугульмы

За время рассмотрения иска на 121 млн Линар Закиров ушел с поста мэра в молочный холдинг и получил статус свидетеля в уголовном деле

Сегодня в Высокой Горе под Казанью решили судьбу имущества семьи бывшего главы Бугульминского района Линара Закирова в Татарстане, Москве и Краснодарском крае. Защите не удалось доказать суду первой инстанции законность владений тремя квартирами, домом и участками в Казани, Москве и Сочи. Изъятию в доход государства подлежит и иномарка Porsche Cayenne 2020 года выпуска. «Отбить» адвокаты смогли лишь квартиру и дом в родном районе Закирова, оформленные на его мать и двоюродного брата. В прокуратуре Татарстана полагали — за 10 лет работы главой Закировым на неподтвержденные доходы были приобретены 11 объектов недвижимости и транспорта на 121 млн, суд сократил этот список на три позиции — до 115 млн, но не поверил свидетелю и назвал трех родственников экс-мэра фиктивными собственниками. Детали — в материале «Реального времени».

Главный ответчик вновь ушел в бизнес

Знаковый процесс занял полгода с небольшим. Вопрос об активах в трех регионах страны рассматривали в Высокогорском райсуде Татарстана, поскольку именно в этом районе проживает один из ответчиков, на которого, по мнению прокурора республики Альберта Суяргулова, были фиктивно оформлены дом с участком в Бугульминском районе. Речь о бывшем сотруднике БЭП МВД Татарстана Альберте Газизове, двоюродном брате Линара Закирова. Последний на момент подачи иска о «раскулачивании» занимал должность главы Бугульминского района, однако, не дожидаясь сегодняшнего решения, подал в отставку.

По данным «Реального времени», Закиров уже устроился на новую работу. Как отмечает один из источников, речь идет о позиции топ-менеджера в агрохолдинге «Эконива», который представлен в 39 регионах страны, в частности в Бугульминском районе. Так, в Татарстане реализуется экскурсионный проект холдинга, позволяющий городским жителям побывать на полях и молочных фермах и проследить путь продуктов до прилавка. Значимый пост в структурах муниципальной и государственной власти отставнику не предлагали. Заметим, что сам факт удовлетворения иска по разнице доходов и расходов чреват для любого чиновника увольнением по утрате доверия. Конечно, в случае вступления решения суда в силу.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, первоначально прокуратура требовала обратить в доход государства семь объектов недвижимости — в Казани, Москве и Бугульме — на общую сумму 60,3 млн рублей. На тот момент в числе истцов были сам бугульминский мэр, его мать Фатыма Закирова и двоюродный брат. В феврале 2025-го список соответчиков пополнили Рашид и Резида Хамзины — родители супруги главного ответчика Индиры Закировой, а в список претензий со стороны истца попали оформленные на тестя с тещей активы в Краснодарском крае и иномарка. По оценке прокуратуры, общий размер требований вырос до 121 млн рублей.

Интересно, что на этапе контроля за доходами и расходами проверяющие из антикоррупционного управления при раисе РТ пришли к выводу, что у Закирова не было денег на покупку лишь двух квартир — в Казани и Москве. Сочинские активы на тот момент не проверялись. Примечательно, что с выводами подчиненных Марса Бадрутдинова сегодня согласился и председатель Высокогорского суда Казани Раис Гаязов, который лично рассматривал непростое гражданское дело.

Квартиры, парковка, участки и Porsche: что суд разрешил отобрать у Закировых — Хамзиных

Никто из ответчиков в зале районного суда ни разу не появился. Приезжали лишь их родственники и знакомые. При этом от Фатымы Закировой на старте рассмотрения поступало ходатайство об отложении процесса, она уверяла, что желает участвовать лично. К защите Закирова и его матери успели подключиться девять московских адвокатов, предпринимавших попытки закрыть для журналистов и слушателей рассмотрение финансовых и служебных «тайн» мэра — бывшего сотрудника МВД. Когда судья оснований не усмотрел, москвичи вышли из дела. Им на замену пришел казанский адвокат Ленар Шакиров.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В мае и июне 2025-го дело дошло до прений сторон. Сегодня прокурор Лилия Фаттахова и представители ответчиков выступили с заключительными репликами. Судья удалился в совещательную комнату и вскоре вернулся оттуда со словами: «Иск удовлетворить частично».

Согласно оглашенному решению, обращению в казну РФ путем передачи территориальным управлениям Росимущества по Татарстану и Ульяновской области, по Москве и Краснодарскому краю подлежат следующие объекты недвижимости:

квартира в 127,5 кв. м и место на парковке в 11,8 кв. м в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (приобретались в августе 2016 года и апреле 2017 года за 16,5 млн рублей, оформлены на Фатыму Закирову);

квартира в 74 «квадрата» на четвертом этаже 37-этажного дома ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве (апрель 2022-го, по договору, покупка обошлась в 17,5 млн рублей, по мнению прокуратуры и результатам экспертного заключения, на дату сделки объект не мог стоить меньше 38,6 млн рублей, оформлена на мать экс-мэра);

квартира площадью 130,8 кв. м в Сочи, в ЖК «Golden Palace» на улице Перелетной (январь 2021 года, за 5,6 млн рублей по договору, эксперты по запросу истца оценили реальную рыночную цену в 21,6 млн рублей, оформлена на Рашида Хамзина, тестя экс-мэра);

дом площадью 207,2 кв. м и участок в 447 кв. м в коттеджном поселке «Рич&Рич» (село Молдовка) города Сочи (ноябрь 2022-го, по договору, цена покупки составила 7 млн рублей, по мнению прокуроров — не менее 32,6 млн, оформлены на Рашида Хамзина);

1/4 доли земельного участка 239 кв. м в коттеджном поселке «Рич&Рич» города Сочи (цена сделки — 125 тыс. рублей, также оформлены на Рашида Хамзина);

Porsche Cayenne 2020 года выпуска (куплен за 6,7 млн, оформлен на тещу экс-мэра Резиду Хамзину, фактически находится в пользовании ее дочери — Индиры Закировой).

Права собственности Закировой и Хамзиных на восемь вышеназванных объектов суд постановил прекратить.

Отметим, что изначально ответчики утверждали — претензии прокуратуры необоснованны по всем объектам без исключения и никакого оформления имущества на родственников с целью его сокрытия не было.

Однако на прошлом заседании прокурор Лилия Фаттахова попросила приобщить к материалам дела протокол обыска в той самой казанской квартире, что находится в ЖК напротив надзорного ведомства. Она сообщила: оперативники обнаружили при обыске подтверждение факта владения этой недвижимостью именно бывшим мэром.

Обыск, напомним, проводился в рамках уголовного дела о мошенничестве на 2 млн рублей со сдачей внаем и последующим отчуждением муниципальной квартиры в Бугульме в пользу одного из подчиненных теперь уже бывшего главы. У Закирова в деле пока статус свидетеля, и на допросе он подтвердил — делал в казанской квартире ремонт за счет собственных средств.

После этого со стороны защиты впервые прозвучало — факт владения квартирами в Казани и Москве Линар Закиров больше не отрицает, но продолжает настаивать на законности данных покупок.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Ответчиком не оспаривается принадлежность квартиры и парковки в Казани, на ул. Кави Наджми (ЖК «Дом на Кремлевской») и также не оспаривается принадлежность квартиры в Москве, на Шелепихинской набережной, — сообщил суду адвокат Ленар Шакиров, отмечая, что при покупке первого объекта привлекались и средства Фатымы Закировой. — Сам Закиров объяснил: регистрация на ее имя делалась не для обхода контроля расходов — это было настояние матери, она не хотела, чтобы это имущество участвовало в разделе по бракоразводному процессу...»

Что суд оставил у семьи Закировых и кому из свидетелей защиты не поверил

Еще четыре пункта прокурорского иска председательствующий судья сегодня отклонил. Он постановил — отказать в удовлетворении требований к матери бывшего мэра по квартире в 66 кв. м и помещению кладовой в бугульминском ЖК «Немецкий квартал», которые приобретались за 2,3 млн рублей в июле 2016-го по договору долевого строительства. Такой же отказ был вынесен по дому площадью 213 кв. м с участком 0,4 га в деревне Берлек Бугульминского района — по договору купли-продажи, эти активы в 2018 годы выкупил за 2,9 млн рублей Альберт Газизов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также суд постановил взыскать с супругов Хамзиных и Закировой 9 тысяч рублей в качестве госпошлины и объявил — у сторон будет месяц на обжалование решения с момента получения копии решения с мотивировочной частью.

Адвокат Нияз Халитов, представлявший интересы Газизова, комментировать победу своего клиента не стал. Его коллега Ленар Шакиров с ходу назвал вынесенное решение по иску незаконным и пообещал его обжаловать в интересах Линара и Фатымы Закировых.

Будет ли оспаривать результат процесса сторона истца — покажет время.

По данным «Реального времени», полный текст решения уже изготовлен и в его мотивировочной части дана оценка ряду установленных обстоятельств.

Так судом установлено: Фатыма Закирова имела возможность приобрести квартиру с кладовкой в Бугульме по договору долевого строительства, поскольку с 2010-го до даты сделки ее доходы составили 2 млн рублей, а еще 400 тысяч были получены от ее брата Хайдара Гилязова — за ее долю в доме родителей. Что подтвердил сам Гилязов на допросе в качестве свидетеля.

Поверил суд и двоюродному брату мэра в части активов в деревне Берлек Петровского поселения Бугульминского района. Поскольку посчитал, что совокупного дохода Альберта Газизова и его жены (с учетом подаренных его матерью 1 млн рублей и банковских накоплений) хватало на дом с участком. При этом продавец этого имущества Григорий Гусев, друг детства Линара Закирова и Альберта Газизова, подтверждал, что оплатил покупку сам Газизов и он же использует дом с участком в Берлеке, куда двоюродный брат, теперь уже бывший мэр, приезжает лишь в качестве гостя.

При оценке сделок по другим предметам иска суд сделал прямо противоположный вывод. В частности, по квартирам в Казани и Москве Высокогорский суд пришел к выводу: понесенные расходы не соответствуют доходам Линара Закирова и его матери. А по квартире, дому и участкам в Сочи отметил — «допустимых доказательств, подтверждающих финансовые возможности Рашида и Резиды Хамзиной приобрести спорные объекты недвижимости, не представлено».

Особую оценку Фемиды получила защитительная речь свидетеля Булата Фахрутдинова — бывшего и. о. замглавы Минпромторга Татарстана, депутата Казгордумы, первого зама гендиректора ЗАО «Кулонстрой». К его показаниям суд отнесся критически и посчитал, что не может опираться на слова бизнесмена.

Реальное время / realnoevremya.ru

О чем же свидетельствовал Фахрутдинов? Он говорил: Линар Закиров является двоюродным братом его жены, они дружат семьями больше десяти лет. Рассказывал, что в 2016-м, во время никаха Закирова и его новой супруги Индиры, он лично подарил молодым 5 млн рублей, отдав их через мать Закирова, а в 2022-м по просьбе Закирова передал в качестве займа 17,5 млн рублей — мэр хотел купить квартиру в столице для сына, поступавшего в московский вуз. Как пояснял Фахрутдинов суду — большую часть средств для того займа взял у своего отца — основателя холдинга «Кулон».

«Срок я не обговаривал — хотел помочь человеку, а не загнать его в кабалу. Он сказал, вернет по мере возможности», — пояснял бизнесмен и депутат.

На вопрос о том, насколько существенной была сумма в 17,5 млн рублей для заимодавцев, Булат Фахрутдинов заявил — «не существенная»: «У нас семья состоятельная. Компания «Кулон» работает с 1990 года, если брать 2021—2022 годы — объемы были до 1 млрд рублей. Отец был самым богатым депутатом [в парламенте Татарстана] c доходом в 700 млн рублей. Для меня, как для сына, сумма несущественная... Я благодарен, что я в такой семье родился».

Также свидетель сообщил: заем не возвращен до сих пор, расписка составлялась на мать Закирова, при этом оригинал он представить не может — потерял. В подтверждение состоятельности Фахрутдинова защита пригласила на допрос и его бывшую жену, которая рассказала о щедром подарке от него при разводе — квартире за 20 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Примечательно, что другой родственник свидетеля из «Кулона» — родной брат бывшего мэра Бугульмы Роберт Закиров, зампред КЗИО исполкома Казани, свидетельствовал суду — о крупных приобретениях матери в Москве и Казани ничего не знает, живет в квартире площадью 53 «квадрата» с женой и тремя детьми и дорогих подарков от родственника своей двоюродной сестры Булата Фахрутдинова не получал.

«Показания Фахрутдинова не могут быть положены в основу решения, поскольку этот свидетель не указал ни размер своего дохода, ни его источник, не представил соответствующей расписки о получении Закировой либо Закировым денежных средств», — говорится в решении Высокогорского суда.

Кого из собственников суд назвал фиктивными

Также председательствующий согласился с доводом, который высказывала прокурор Лилия Фаттахова: при подаче справок о своих доходах-расходах, имуществе и обязательствах с 2016 года глава Бугульмы ни разу не сообщал ни о подаренных на никах 5 млн рублей, ни о куда более крупном займе от коммерсанта. Об этих миллионах Закиров «вспомнил», лишь получив статус ответчика. Такая позиция «расценивается судом как способ уклонения от обращения имущества в доход государства».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Перечисленные обстоятельства по объектам в Москве, Казани, Сочи и по дорогой иномарке, которая лишь числилась за тещей Закирова, свидетельствуют — доходы Линара и Фатымы Закировых, Рашида и Резиды Хамзиных «не позволяли совершать указанные выше сделки, а наряду с фактом управления и распоряжения данными объектами Линаром Закировым и его супругой суд считает обоснованными доводы иска, что Фатыма Закирова и супруги Хамзины выступали в качестве фиктивных владельцев объектов недвижимости для сокрытия реального имущественного положения супругов Закировых и ухода от декларирования».

В прениях представители ответчиков указывали: обязанности отчитываться по своим доходам, расходам и имуществу у матери Закирова и его тестя с тещей нет, ни государственными, ни муниципальными служащими они не являются. «Прокурор при обращении с иском к ним в качестве ответчиков должен доказать, что они являются формальными собственниками и имущество приобретено за счет средств госслужащего. В данном случае таких доказательств не было», — подчеркивал адвокат Ленар Шакиров.

Прокурор Лилия Фаттахова же отмечала: перечень лиц не ограничен законодательством и ответственность наряду с госслужащим, в зависимости от коррупционных проступков, несут и его родственники, и иные лица.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокаты представляли суду свой расклад по каждому объекту из перечня, пытаясь доказать законность происхождения доходов на эти покупки. При этом в качестве доказательств по сочинским активам приводили счет отца супруги мэра, с которого снимались деньги перед покупками недвижимости в городе-курорте. Однако прокуратура подчеркивала — неясно, откуда на счете пенсионера Хамзина в 2019-м вообще взялись эти 15 млн рублей, и просила суд обязать ответчиков обосновать их происхождение. Суд попросил адвокатов представить данные сведения. Однако на следующем заседании получил такой ответ — пояснений не будет.

Сегодняшнее решение вступит в силу не раньше, чем будет рассмотрено апелляционной инстанцией Верховного суда Татарстана. Технически материалы с пока еще не поданными апелляционными жалобами могут быть направлены в Казань уже в конце лета.