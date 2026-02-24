Путин сообщил о подготовке возможного подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока»

Он подчеркнул серьезность угрозы для газовых систем

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России во вторник сообщил об имеющейся оперативной информации о подготовке возможного подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», пролегающих по дну Черного моря. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что соответствующие данные уже могли появиться в СМИ, и подчеркнул серьезность угрозы для газовых систем, обеспечивающих экспорт российского природного газа.

Газопровод «Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. Его строительство завершилось в 2002 году, а общая протяженность составляет около 12 тыс. км, из которых примерно 370 км проходят по морскому участку на глубине до 21 км.

«Турецкий поток», запущенный в 2020 году, представляет собой экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Он состоит из двух ниток: первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго‑Восточной Европы, включая Болгарию, Сербию, Венгрию и другие государства региона. Суммарная пропускная способность газопровода достигает 31,5 млрд м³ газа в год.



Рената Валеева