Зеленский заявил о готовности украинцев к компромиссам при сохранении независимости
В конце января он исключал возможность компромиссов по статусу Донбасса и контролю над Запорожской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что граждане страны готовы к поиску компромиссных решений в вопросе урегулирования конфликта. Речь идет о любых вариантах, которые не приведут к потере национального достоинства и государственной независимости. Об этом он заявил в интервью CBC News.
При этом еще в конце января Зеленский исключал возможность компромиссов по таким направлениям, как статус Донбасса и контроль над Запорожской АЭС. Тогда украинский лидер подчеркивал, что эти объекты не будут переданы без боя.
Согласно данным социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, доля граждан, допускающих определенные территориальные уступки ради достижения мира, к декабрю 2025 года увеличилась до 33%, что в три раза превышает показатели начала 2022 года. Эту тенденцию прокомментировал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который призвал действующих политиков опираться на существующие реалии, отметив невозможность возврата страны к границам 1991 года.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*, очередной раунд официальных переговоров может состояться уже в конце текущей недели. Отвечая на вопрос о временных рамках планируемой встречи, Буданов* подтвердил готовность сторон к диалогу в ближайшие дни.
Справка
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
