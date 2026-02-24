Зеленский заявил о готовности украинцев к компромиссам при сохранении независимости

В конце января он исключал возможность компромиссов по статусу Донбасса и контролю над Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что граждане страны готовы к поиску компромиссных решений в вопросе урегулирования конфликта. Речь идет о любых вариантах, которые не приведут к потере национального достоинства и государственной независимости. Об этом он заявил в интервью CBC News.

При этом еще в конце января Зеленский исключал возможность компромиссов по таким направлениям, как статус Донбасса и контроль над Запорожской АЭС. Тогда украинский лидер подчеркивал, что эти объекты не будут переданы без боя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно данным социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, доля граждан, допускающих определенные территориальные уступки ради достижения мира, к декабрю 2025 года увеличилась до 33%, что в три раза превышает показатели начала 2022 года. Эту тенденцию прокомментировал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который призвал действующих политиков опираться на существующие реалии, отметив невозможность возврата страны к границам 1991 года.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*, очередной раунд официальных переговоров может состояться уже в конце текущей недели. Отвечая на вопрос о временных рамках планируемой встречи, Буданов* подтвердил готовность сторон к диалогу в ближайшие дни.

Рената Валеева