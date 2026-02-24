В Татарстане будут судить семерых человек за хищение 260 млн рублей на ИЖС

Работникам ООО «Таунхаусы и дома» утвердили обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в период с 1 февраля 2023 года по 30 апреля 2024 года организованная группа создала ООО «Таунхаусы и дома» и ООО «Бастион‑Строй» с целью хищения денежных средств граждан. Под видом строительства жилых домов соучастники похитили свыше 260 млн рублей у 65 человек.

В числе фигурантов дела — бывший банковский работник, который содействовал хищению средств, ускоряя процедуру оформления кредитов для потерпевших. Его действия включали:

обман клиентов о наличии ресурсов застройщика;

сокрытие информации о подписании новых договоров подряда на других условиях, влияющих на одобрение кредита;

содействие получению кредитных средств без реальной необходимости;

перевод денег на счета обвиняемых, не указанные в договорах;

манипуляции и принуждение к подписанию документов;

получение постоянного денежного вознаграждения от одного из соучастников.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Директор ООО «Таунхаусы и дома», используя похищенные средства, приобрел пять автомобилей марок BMW, Audi и Mercedes‑Benz, оформив их на подставных лиц.

Мера пресечения избрана для всех обвиняемых: четверо заключены под стражу, бывший банковский сотрудник находится под домашним арестом, еще двое фигурантов дела ограничены в определенных действиях.

Уголовное дело направлено в Советский райсуд города Казани для рассмотрения по существу.

Напомним, по поручению раиса Татарстана с мая 2024 года правоохранительные органы проводят проверку деятельности подрядчика «Таунхаусы и дома» после многочисленных жалоб граждан. В ходе расследования был выявлен целый ряд недобросовестных компаний в сфере индивидуального жилищного строительства, сообщается в пресс-службе раиса.

По результатам проведенной работы возбуждено девять уголовных дел в отношении руководителей и бенефициаров подрядчиков. Установлено, что пострадали 260 человек, общий ущерб составил 752 млн рублей. Уже наложен арест на имущество фигурантов дел.

Рената Валеева