Сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе» в Словакию снова перенесены

Украинская сторона не предоставляет официальных комментариев относительно причин задержек

Поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» транзитом через территорию Украины возобновятся 26 февраля, сообщает телеканал ТА3. Ранее украинская сторона уже несколько раз переносила сроки восстановления транзита, изначально планировавшегося на 20 февраля. Утром 24 февраля словацкие СМИ сообщали о планируемом возобновлении поставок уже 25 февраля.

Украинская сторона не предоставляет официальных комментариев относительно причин задержек. Прекращение поставок нефти по «Дружбе» началось в начале февраля. 18 февраля правительство Словакии объявило о введении кризисной ситуации в связи с дефицитом нефти. В качестве ответной меры Братислава приостановила аварийные поставки электроэнергии на Украину и рассматривает возможность введения дополнительных ограничений в случае дальнейшего отсутствия транзита энергоносителей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что утверждения украинской стороны о повреждении трубопровода российской стороной не соответствуют действительности. По его мнению, остановка транзита нефти является политическим решением Киева, которое он расценивает как форму давления.



Рената Валеева