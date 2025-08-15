Минниханов оценил ход уборочной кампании в Рыбно-Слободском районе и открыл новую школу искусств

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Рыбно-Слободский район, где провел встречу с аграриями и открыл новое здание детской школы искусств им. Ф. Ахмадиева. Ранее он проверил дела Лаишевского района.

На поле вблизи села Шеланка раису доложили, что аграрии убрали 50% площадей (15,5 тыс. га), собрав 58,2 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 38 центнеров с гектара, лучшая урожайность у озимой пшеницы — свыше 45 ц/га. Предстоит также убрать 7 356 га масличных культур.

В районе насчитывается 10,1 тыс. голов КРС, в том числе 2,3 тыс. коров. С января по июль произведено 9,2 тыс. тонн молока.

Минниханов подчеркнул важность своевременного и качественного сева озимых культур, отметив, что в Рыбно-Слободском районе планируется засеять 10,2 тыс. га, для чего заготовлен необходимый объем семян, ГСМ и подготовлена техника.

Раис поблагодарил руководителей хозяйств за слаженную работу и заверил, что все государственные программы будут продолжены. Он также обратил внимание на важность поддержки участников СВО и их семей.

В пгт Рыбная Слобода Минниханов открыл новое здание детской школы искусств им. Ф. Ахмадиева, где занимаются 215 детей по пяти направлениям: музыкальное, вокальное, изобразительное, хореографическое и театральное искусства. Школа располагает большим актовым залом, 12 учебными кабинетами, двумя хореографическими классами и двумя костюмерными.

