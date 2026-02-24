WP: США сосредоточили у границ Ирана рекордную за 20 лет авиационную группировку

Характер и масштаб концентрации сил указывают на подготовку к возможной многодневной воздушной операции

Фото: Максим Платонов

Соединенные Штаты усилили военное присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 боевых самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на анализ данных отслеживания полетов и спутниковые снимки.



По мнению военных аналитиков издания, характер и масштаб концентрации сил указывают на подготовку к возможной многодневной воздушной операции. При этом подчеркивается, что на данном этапе Вашингтон, вероятно, не рассматривает сценарий наземного вторжения.



Ключевым звеном в усилении группировки стал авианосец USS Gerald R. Ford, который ранее был зафиксирован у побережья греческого острова Крит. На его борту размещены десятки дополнительных единиц авиации.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— «Форд» стал уже вторым авианосцем, направленным на Ближний Восток. Его прибытие означает, что в настоящее время в этом регионе сосредоточена примерно треть всех действующих кораблей ВМС США, — подчеркивается в публикации. Журналисты отмечают, что текущее военное присутствие Штатов в регионе является одним из самых масштабных за последние два десятилетия.



Параллельно с этим издание The New York Times сообщает о растущей тревоге в администрации США. Вашингтон опасается, что в ответ на действия американских военных Иран может задействовать подконтрольные ему вооруженные группировки по всему региону для атак на американские объекты.

Рената Валеева