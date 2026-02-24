Самозанятых хотят «урезать», мигрантов — заставить платить за всю семью

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Прошедшая неделя не была богата на налоговые новости, но ярких инфоповодов хватало. Почему в Госдуме задумались об ограничении сфер работы самозанятых, какие критерии «проверок» изменились и как депутаты хотят заставить мигрантов платить больше — в материале «Реального времени».

В Госдуме предложили ограничить самозанятых

Тема самозанятых продолжает оставаться актуальной для депутатов. В Госдуме на этой неделе предложили обсудить идею ограничить действие этого налогового режима. В частности, оставить его только для физических лиц и только для некоторых видов услуг. Так, в этот список предварительно вошли няни, репетиторы, помощники по хозяйству и деятельность по аренде недвижимости.

По словам депутата Ярослава Нилова, параметры режима могут поменять по окончании эксперимента в 2029 году. Несмотря на важное социально-экономическое значение, считается, что налог на профессиональный доход (НПД) несет некоторые проблемы для российской экономики. В том числе злоупотребления работодателей и низкий уровень социальной защиты самозанятых.

Чтобы избежать массового ухода в тень мелких предпринимателей, предлагается уже сейчас начать обсуждение возможности продления режима НПД. Или создать новый вид налогообложения для такого бизнеса.

«Отчаянные схемы» оптимизации

В России стали чаще применять рискованные схемы, сообщают эксперты РБК. Налоговая реформа образца 2026 года вынудила некоторую часть бизнесменов перейти к использованию «отчаянных схем» оптимизации. Если одни предприниматели «просто» повысили цены на продукцию и услуги, вторые — сменили налоговый режим, то другие начали искать нелегальные способы «выживания».

К наиболее востребованным «отчаянным схемам» отнесли следующие:

фиктивный развод с супругом и открытие ИП на родственников;

дробление выручки через «параллельные» кассы;

искусственная «подгонка» бизнеса для формального соответствия под критерии автоматизированной упрощенной системы налогообложения (автоУСН);

маскировка выручки под штрафные санкции;

оформление сотрудников на 0,5 ставки.

Экспертное сообщество считает, что до трети российских компаний задумываются о возможном уходе в теневую экономику и намереваются воспользоваться налоговыми оптимизационными схемами в ближайшем будущем.

Критерии контроля сделок с самозанятыми

С 16 февраля Минтруд официально изменил критерии для контроля сделок с самозанятыми, о которых налоговики будут сообщать в трудовые инспекции. Изменения должны облегчить работу по борьбе с нелегальной занятостью. В этих целях был обновлен набор определенных сведений. В том числе следующие критерии:

компания сотрудничает более чем с 10 самозанятыми;

среднемесячный доход самозанятого превышает 35 тысяч рублей (было 20 тысяч рублей);

средняя продолжительность работы самозанятого с компанией составляет более трех месяцев.

С одной стороны, критерии для ежегодного контроля были ослаблены. Но при этом они ужесточены в отношении первого пункта. Отныне раз в квартал налоговики будут отчитываться в Роструд по компаниям, которые работают более чем с десятью самозанятыми. В остальных случаях сохраняется периодичность передачи данных один раз за год.

Ужесточение миграционной политики

В Госдуме подготовили проект закона, направленный на усиление контроля над пребыванием трудовых мигрантов и их семей в России. Согласно новым нормам, иностранные работники будут платить обязательный авансовый платеж не только за себя, но и за всех зависящих от них членов семьи. Таким образом, налоговое бремя увеличится пропорционально количеству сопровождающих лиц. Условно, если раньше мигрант, у которого в семье пять человек, платил только за себя, то отныне должен будет выплатить пять платежей.

Срок пребывания трудовых мигрантов и их родных в России планируется привязать непосредственно к сроку трудоустройства. После прекращения трудовых отношений семьям придется покинуть страну в короткие сроки. Дополнительно вводится правило, согласно которому совершеннолетним детям мигрантов потребуется оформить самостоятельные основания для проживания в России. В противном случае им предстоит вернуться на родину спустя всего месяц после достижения 18 лет.

Для обладателей патентов и разрешений на работу планируется ввести строгие критерии оценки дохода. Налоговые органы смогут лишить мигранта права на патент (или разрешения на работу), если уровень заработка окажется ниже установленного порога. Кроме того, предусмотрены санкции против тех, кто получает временные виды на жительство или право на постоянное проживание, однако недостаточно активно работает. Так, если занятость составляет меньше 10 месяцев в году, разрешительные документы могут аннулировать.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предлагаемые меры должны дать больше механизмов контроля за доходами мигрантов, легальностью их пребывания и уменьшить нагрузку на социальную инфраструктуры страны.

— Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам, — добавил Вячеслав Володин.