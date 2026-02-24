В центре Казани появится новая гостиница — она проходит проверку Госстройнадзора
Госстройнадзор Татарстана проводит проверку соответствия проектной документации. Объект рассчитан на 49 номеров и включает четыре этажа и мансарду
В Госстройнадзоре Татарстана проводится проверка гостиничного комплекса, расположенного на улице Петербургской, в Вахитовском районе Казани. Контроль осуществляется на соответствие требованиям проектной документации, сообщила пресс-служба инспекции государственного строительного надзора Татарстана.
Объект находится в исторической части города. Согласно проекту, здание является четырехэтажным, без подземного этажа, с мансардой. Номерной фонд рассчитан на 49 номеров.
Технический заказчик — строительная компания «ЖИК» депутата Госсовета РТ Эмиля Хуснутдинова, застройщик — ООО «Девелоперская компания-7» Дианы Мифтаховой (дочь Хуснутдинова).
Ранее «Реальное время» писало, что строительство должны были завершить к саммиту БРИКС.
