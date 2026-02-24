Прокуратура отреагировала на обрушение крыши дома в Казани — возбуждено дело
Предварительной причиной обрушения назвали высокий уровень снега
Прокуратура Московского района Казани провела проверку по факту обвала кровли многоквартирного дома на улице Восстания. Об этом сообщили в пресс‑службе прокуратуры Татарстана.
Инцидент произошел в пятиэтажном здании 1967 года постройки с четырьмя подъездами. Дом оборудован скатной шиферной крышей. Общая длина разрушенного участка составила 14 погонных метров.
Предварительной причиной обрушения называют аномально высокий уровень снежного покрова на крыше — толщина снега достигала 1,2—1,4 метра. При этом визуальных признаков гниения элементов стропильной системы не обнаружено. Последняя частичная очистка кровли проводилась 12 февраля — работы выполнялись по периметру и с северной стороны здания, однако интенсивные снегопады свели эффект работы на нет.
По итогам надзорных мероприятий в отношении должностного лица управляющей компании ООО «УК ЖКХ Московского района» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
