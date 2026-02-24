В Татарстане за неделю произошло 33 ДТП

С 16 по 22 февраля 2026 года на дорогах республики погибли четыре человека, 36 получили ранения

Фото: Инна Серова

С 16 по 22 февраля 2026 года на дорогах Татарстана зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

По официальным данным, в результате аварий погибли четыре человека.

Еще 36 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в десятку регионов по числу наездов на пешеходов в 2025 году.

Ариана Ранцева