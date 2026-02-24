В Татарстане за неделю произошло 33 ДТП
С 16 по 22 февраля 2026 года на дорогах республики погибли четыре человека, 36 получили ранения
С 16 по 22 февраля 2026 года на дорогах Татарстана зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Госавтоинспекция Татарстана.
По официальным данным, в результате аварий погибли четыре человека.
Еще 36 человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан попал в десятку регионов по числу наездов на пешеходов в 2025 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».