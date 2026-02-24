В Татарстане начали работы по строительству центра БПЛА за 2 млрд рублей

На текущем этапе начнутся проектно‑изыскательские работы

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане приступили строительству научно‑производственного центра беспилотных авиационных систем (БПЛА). Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. На текущем этапе стартовали проектно‑изыскательские работы.

В конце декабря соответствующий документ был опубликован на сайте ГИС ЕГРЗ, что официально подтвердило одобрение строительства производственного корпуса центра. Объект расположится в Казани на улице Тэцевской.

Согласно данным сайта госзакупок, на проектирование инженерных сетей водоснабжения и водоотведения выделят 978,2 тыс. рублей. Заказчиком выступает МУП «Водоканал».

Итоги закупочной процедуры планируется подвести 10 марта. Договор, регламентирующий выполнение работ, будет действовать с момента его заключения до 31 декабря 2026 года, а в части взаиморасчетов — до полного исполнения сторонами всех обязательств.



Рената Валеева