Власти Нижнекамска потратят более 19,7 млн рублей на охрану детских садов

Стоимость услуги в час — 230 рублей

Фото: Максим Платонов

Власти Нижнекамска выделят более 19,7 млн рублей на организацию охраны детских садов города. Соответствующая закупка размещена на портале госуслуг.

Согласно условиям контракта, охрана будет осуществляться с момента его заключения и вплоть до 31 декабря. Ежедневно на посту должен находиться один охранник в течение 12 часов — с 06:00 до 18:00. Общее количество рабочих дней по контракту составляет 210, а стоимость услуги в час — 230 рублей.

Сотрудники охраны обязаны быть обеспечены специализированными средствами связи и наблюдения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, в случае необходимости персонал должен быть оснащен сертифицированными средствами защиты. В перечень входят резиновые дубинки, наручники и баллончики со слезоточивым газом.

Напомним, Минпромторг Татарстана опубликовал тендер на организацию охраны для своего министерства с 1 марта по 30 сентября 2026 года. Оплата на всех видах охраны составляет 237 рублей за час.

Рената Валеева