Власти Нижнекамска потратят более 19,7 млн рублей на охрану детских садов
Стоимость услуги в час — 230 рублей
Власти Нижнекамска выделят более 19,7 млн рублей на организацию охраны детских садов города. Соответствующая закупка размещена на портале госуслуг.
Согласно условиям контракта, охрана будет осуществляться с момента его заключения и вплоть до 31 декабря. Ежедневно на посту должен находиться один охранник в течение 12 часов — с 06:00 до 18:00. Общее количество рабочих дней по контракту составляет 210, а стоимость услуги в час — 230 рублей.
Сотрудники охраны обязаны быть обеспечены специализированными средствами связи и наблюдения.
Кроме того, в случае необходимости персонал должен быть оснащен сертифицированными средствами защиты. В перечень входят резиновые дубинки, наручники и баллончики со слезоточивым газом.
Напомним, Минпромторг Татарстана опубликовал тендер на организацию охраны для своего министерства с 1 марта по 30 сентября 2026 года. Оплата на всех видах охраны составляет 237 рублей за час.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».