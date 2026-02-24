Синоптики: в Татарстане к концу зимы сохранится ветреная погода со снегом

В среду и в четверг республика окажется в поле пониженного атмосферного давления

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан находился под влиянием поля повышенного атмосферного давления, сообщили в Гидрометцентре. Существенных осадков не было, в отдельных районах наблюдались туман и изморозь, а ветер усиливался до 15—17 м/с.

В среду, 25 февраля, и в четверг, 26 февраля, Татарстан окажется в поле пониженного атмосферного давления. Местами также пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят от -9 до -15 градусов, на востоке республики местами возможны понижения до -20. Днем столбики термометров покажут от -4 до -10.

Предварительный прогноз Гидрометцентра на конец недели (27—28 февраля) обещает отсутствие существенных осадков. Ночные температуры понизятся до -17 градусов, при прояснениях возможны значения до -21. Дневные температуры в эти дни ожидаются в диапазоне от -5 до -10.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из-за обильных снегопадов с начала 2026 года в России зарегистрировано свыше 120 случаев обрушения крыш. Чаще всего сообщения об обрушениях поступали из Центрального и Приволжского федеральных округов.



Рената Валеева