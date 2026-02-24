Депутаты предложили выдавать антидепрессанты россиянам по ОМС

В 2024 году депрессий было выявлено на 21,5% больше, чем в 2020‑м

Депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Инициатива нацелена на поддержку граждан с финансовыми трудностями, которым сейчас приходится приобретать препараты за свой счет, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В 2024 году таких состояний было выявлено на 21,5% больше, чем в 2020‑м. Параллельно с этим продажи антидепрессантов за последние годы практически удвоились.

Депутаты предлагают выдавать антидепрессанты бесплатно либо с частичной оплатой. По мнению авторов инициативы, отсутствие доступной терапии часто приводит к прерыванию лечения, что ухудшает состояние пациентов, снижает их трудоспособность и в итоге влечет экономические потери для общества и бизнеса.

Тенденция к увеличению спроса на противотревожные препараты наблюдается в России уже третий год подряд. При этом географическое распределение потребления имеет свои особенности. Почти треть (32,8%) денежного объема розничного рынка приходится на Москву, Московскую область, Санкт‑Петербург и Краснодарский край. Татарстан, в свою очередь, не вошел в число регионов ни с максимальным, ни с минимальным употреблением транквилизаторов.



