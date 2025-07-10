В Новошешминском районе Татарстана введен карантин по бешенству

Фото: Мария Зверева

В Утяшкинском сельском поселении Новошешминского района Татарстана введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Очаг заболевания, как сообщается, был обнаружен в нескольких километрах от села Утяшкино.

В связи с выявленным очагом вокруг него в радиусе трех километров установлена угрожаемая зона. Здесь категорически запрещается лечение больных животных, их перемещение, снятие шкур с трупов животных (если они не были предварительно привиты от бешенства), а также свободный вход на территорию. Доступ разрешен только владельцам животных, ветеринарным специалистам и лицам, задействованным в ликвидации заболевания.

Кроме того, в радиусе десяти километров, охватывающем территории Утяшкинского и Зиреклинского сельских поселений, действует зона ограничений. В ней запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением животных. Также под запретом вывоз восприимчивых к бешенству животных за пределы этой зоны, за исключением их направления на убой в специализированные места. Запрещен также вывоз и отлов любых животных в пределах всей зоны риска.

Карантинные меры будут сняты не ранее чем через 60 дней после того, как будет уничтожено последнее подозрительное на заболевание животное.

28 мая в Теньковском сельском поселении Камско-Устьинского района Татарстана введены карантинные меры сроком на 60 дней в связи с выявлением очага бешенства.

Рената Валеева