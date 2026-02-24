Назван подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала — им оказался уроженец Удмуртии

Ночью 24 февраля на площади у вокзала в Москве произошел взрыв рядом с автомобилем ДПС. Погиб сотрудник Госавтоинспекции

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ заявил, что взрыв у Савеловского вокзала в Москве мог произойти из‑за вербовки через интернет и был осуществлен дистанционно. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что Украина прибегает к методам индивидуального и массового террора, поскольку не в состоянии одержать победу над Россией в открытом столкновении. В связи с этим президент РФ призвал к усилению мер по борьбе с терроризмом и подчеркнул важность полной мобилизации ресурсов ФСБ для предотвращения потенциальных угроз.

Ранее Следком установил личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве. Им оказался 22‑летний уроженец Удмуртии. Как сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко, 22 февраля подозреваемый выехал железнодорожным транспортом из Санкт‑Петербурга в столицу.

Рената Валеева