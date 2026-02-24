Молодые татарстанцы стали соучастниками телефонных мошенников и попали под уголовное дело

«Работодатель» пообещал платить им по $400

Сотрудники МВД по Татарстану совместно с представителями УФСБ задержали двух жителей республики, которые помогали мошенникам использовать российские телефонные номера для хищения денег у граждан.

По данным следствия, 18‑летний уроженец Кукморского района нашел в мессенджере предложение о работе по обслуживанию сетевого оборудования. «Работодатель» пообещал платить ему и его потенциальному напарнику по $400 в криптовалюте. Молодой человек предложил присоединиться своему 20‑летнему соседу по съемной квартире и тот согласился.

Чтобы подтвердить намерения выполнять указания куратора, молодые люди отправили ему видео с соответствующим заявлением. В дальнейшем «наниматель» оплачивал аренду их квартиры и поставлял новые сим‑карты. Однако обещанного вознаграждения за «работу» задержанные так и не получили.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли три сим‑бокса, 90 сим‑карт и два мобильных телефона — оборудование, которое использовалось для пропуска телефонного трафика в мошеннических схемах.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Рената Валеева