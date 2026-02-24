Татарстан разместил госзакупки на 428 млн рублей

Наибольший объем средств направлен на оснащение учреждений образовательной сферы

Фото: Динар Фатыхов

С января 2026 года Госкомитет Татарстана по закупкам разместил в Единой информационной системе 59 извещений о проведении закупок для госнужд. Общая сумма контрактов превысила 428 млн рублей, сообщили сегодня в ходе еженедельного совещания в ведомстве.

Наибольший объем средств направлен на оснащение учреждений образовательной сферы. В рамках этих закупок для ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» поставят 4 660 принтеров на сумму 223,86 млн рублей и 400 сканеров на сумму 20,5 млн рублей.

Значительные средства также выделены на социальную сферу: 37,8 млн рублей направят на поставку транспортных средств для 17 социальных учреждений.

Кроме того, проведены централизованные закупки офисной бумаги для республиканских учреждений на общую сумму 33 млн рублей.

В числе других значимых процедур — поставка вакцин для Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана (25,9 млн рублей).

Рената Валеева