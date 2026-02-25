Идрис Гатин: «Друг друга обманывают, а фермер страдает — урожай не вышел»

Аграриев Татарстана предупреждают о ранней весне и мошенниках, продающих непроверенные семена

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские фермеры страдают от мошенников, покупая семена без сопроводительной документации. Во избежание потери урожая аграриям советуют покупать только проверенную продукцию. Причем подготовиться к севу придется быстро — весна в этом году обещает быть ранней. Подробнее о том, что удается вырастить у себя в республике и какой состав у импортной продукции в интервью «Реальному времени» рассказал замдиректора филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК») в Республике Татарстан Идрис Гатин.

«Пристальное внимание уделяется экспорту зерна»

— Идрис Мударисович, с какими результатами Центр оценки безопасности и качества продукции АПК в Татарстане завершил 2025 год?

— Если говорить о результатах, то в 2025 году общий объем исследованной продукции (зерна и продуктов его переработки, а также пшеницы в рамках государственного мониторинга) в лаборатории нашего филиала превысил 5,3 млн тонн, что на 12% превышает итоги, достигнутые годом ранее. Динамично растет и количество лабораторных экспертиз в филиале. По итогам года наши специалисты осуществили более 280 тысяч исследований (на 30 тысяч больше, чем в 2024 году). По их результатам более 97% продукции наших аграриев, пройдя строгий лабораторный контроль, соответствовало заявленным требованиям технических регламентов Таможенного союза и ГОСТ.

Реальное время / realnoevremya.ru

Если выделить наиболее значимое событие, то это, безусловно, успешное прохождение испытательной лабораторией процедуры расширения области аккредитации на 106 методик по 654 показателям в области качества, безопасности и карантина растений. Так, по ее результатам в филиале появился новый метод — дендрохронологической экспертизы или экспертизы возраста деревьев.

Кроме того, под контролем филиала в прошлом году был впервые осуществлен прямой экспорт продовольственной пшеницы из Татарстана в Иран. Специалисты выполняли полный комплекс необходимых мероприятий в соответствии с требованиями карантинного ведомства Ирана, российского и международного законодательства, включая документальное сопровождение, обеззараживание пустых трюмов теплоходов, а также зерна. Всего в Исламскую Республику Иран было экспортировано 14 судовых партий продовольственной пшеницы и ячменя для кормовых целей общей массой более 62 тыс. тонн.

В целом же география экспорта зерна из Татарстана включает 18 стран, а объем отгрузок за рубеж зерновых, зернобобовых и масличных культур в 2025 году превысил 100 тыс. тонн. Одним из ключевых импортеров масличных культур, например, стали Беларусь, закупившая рапс, горчицу, вику и лен, и Китай (лен) Пшеница, ячмень, овес отгружались из Татарстана в Азербайджан, Казахстан, Иран, Ирак, КНР, Грузию и т. д.

Но самое главное то, что филиал вносит существенный вклад и способствует решению задач продовольственной безопасности, поставленных федеральным центром, а также раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, по развитию органических стандартов, объемов экологически чистой сельскохозяйственной продукции без синтетических удобрений, пестицидов и ГМО, переходу к биологизированному земледелию.

Наш филиал сегодня представляет в Татарстане аккредитованное учреждение федерального значения, подведомственное Россельхознадзору и исторически являющееся правопреемником Государственной хлебной инспекции. Чтобы оценить масштаб его деятельности скажу, что в структуре ФГБУ «ЦОК АПК» сегодня 25 испытательных лабораторий в основных зернопроизводящих регионах России, подтверждающих соответствие продукции нормам качества и безопасности при экспорте, импорте, внутреннем перемещении, для государственного резерва. Помимо этого, есть еще задачи в области карантина растений, обеззараживания продукции, объектов, транспорта и другие важные направления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Засеять поле элитными семенами сегодня могут не все фермеры»

Конечно, увеличение производительности испытательной лаборатории филиала и рост количества исследований (более 280 тысяч) направлены в первую очередь на снижение рисков аграриев, повышение урожайности, обеспечение соответствия продукции заявленным требованиям. Для этого филиал активно развивает материально-техническую базу, оснащая лаборатории современным аналитическим оборудованием.

В частности, определение остаточного количества пестицидов осуществляется с помощью газового хромато-масс-спектрометра, белка и протеина — с помощью анализатора Кьельдаля, также применяется экстрактор масла и другие новые аппаратно-программные комплексы. В целом технологические решения при лабораторных испытаниях позволяют точно проверять образцы для дальнейшего декларирования продукции также на наличие токсичных элементов (кадмий, ртуть, свинец и другие), микотоксинов, содержание остаточного количества пестицидов, вредных примесей, радионуклидов, генно-модифицированных организмов (ГМО), вредных примесей.

Если говорить об исследуемой продукции, то в последнее время большое внимание уделяется масличным культурам, которые считаются маржинальными. В основном это рапс и подсолнечник. Их посевные площади в республике значительно возросли — до 100 тысяч гектаров. Они пользуются спросом и за рубежом. Например, с начала текущего года по результатам экспертиз специалисты отметили в подсолнечнике высокий показатель масличности — содержание сырого жира и жироподобных веществ. Он в среднем составляет около 50%. Этот показатель напрямую влияет на качество конечного продукта — растительного масла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сегодня спросом пользуется не все зерно.

— Да, все верно. И одна из причин — снижение рентабельности производства зерна и снижение цен на него. В Татарстане зерно выращивают не только агрохолдинги и крупные сельхозпредприятия, но и малые крестьянско-фермерские хозяйства, а для них ценовой вопрос стал определяющим.

К тому же засеять поле элитными семенами сегодня могут не все фермеры. Кроме того, бывает, что пшеница четвертого или пятого класса идет на корм скоту. Не зря говорят: что посеешь, то и пожнешь. Поэтому, чтобы решить проблему спроса, отсутствия качественного сырья, мы уже сейчас участвуем в районных совещаниях по подготовке к весенне-полевым работам, где поднимаются ключевые вопросы предстоящего сезона: структура посевных площадей, состояние хозяйств, применение пестицидов и агрохимикатов и т. д. В ближайшее время встречи, направленные на поддержку аграриев перед посевной кампанией, состоятся и на территориях более 10 муниципалитетов Татарстана. В частности, до 5 марта текущего года специалисты филиала планируют посетить совещания в Высокогорском, Чистопольском и Аксубаевском районах.

Сейчас крайне важно своевременно обеспечить сельхозпроизводителей качественным семенным материалом и оказать всю необходимую поддержку аграриям в вопросах контроля качества и безопасности их продукции, что особенно важно для выхода на новые рынки сбыта.

Для того, чтобы получить высококлассную пшеницу, надо соблюдать правила и сроки севоборота, все агротехнические требования. А их количество из года в год растет. Например, с 1 марта 2026 года планируется расширение перечня прослеживаемой продукции во ФГИС «Зерно», а с 1 сентября 2026-го работа во ФГИС «Семеноводство» станет обязательной для всех участников рынка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Там довольно жесткие требования, которые не все фермеры, особенно малые хозяйства, «потянут» (требования по определению классности, качества и сорности зерна, не допускается присутствие карантинных сорняков или вредителей). В крупных хозяйствах ситуация иная — там, как правило, есть ответственные люди, которые практически не допускают грубых ошибок и все соблюдают.

— Что дает аграриям работа с ФГИС?

— Информационные системы, в том числе ФГИС «Зерно», «Семеноводство» полностью обеспечивают прослеживаемость продукции от поля до прилавка при условии обязательной регистрации в них всех участников процесса. Но для этого необходимо ответственно подойти к декларированию зерна, а также обязательному обеззараживанию зерна и хранилищ.

Сотрудничество с аккредитованной лабораторией нашего филиала позволяет избежать ошибок и гарантирует достоверность внесенных данных о пестицидах во ФГИС, а также проведение полного перечня исследований, предусмотренных техническими регламентами Таможенного союза. То есть декларация на зерно впоследствии не будет аннулирована у сельхозпроизводителя. Это крайне важно. С целью пресечения обращения на территории Таможенного союза небезопасной зерновой продукции, территориальное Управление Россельхознадзора по итогам 2025 года признало недействительными 745 деклараций, испытания для которых проводились в так называемых «фантомных» лабораториях.

Репутация нашего зерна на российском и международном рынке — это залог укрепления отношений с существующими покупателями и появления новых. При поставке любого объема продукции важно не допустить завоза карантинных объектов, обеспечить безопасность и качество продуктов. В прошлом году силами наших специалистов проведена фумигация и аэрозольная обработка более 2,5 млн куб. м пустых помещений для хранения зерна различного типа, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (1,084 млн куб. м). Такая обработка позволяет сельхозтоваропроизводителям сохранить урожай и не столкнуться с убытками в случае его заражения вредителями запасов.

Кроме того, специалисты обеззараживали не только пустые склады, но и более 180 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, отгружаемых как на внутрироссийский рынок, так и на экспорт — в Турцию, Китай, Грузию, Азербайджан, что на 22% больше объемов прошлого года (149,5 тыс. тонн).

Еще можно добавить, что при импорте продукции, в частности плодоовощной, на первое место выходят уже российские фитосанитарные требования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как проходит проверку импортная продукция?

— Специалисты нашей лаборатории особое внимание уделяют проверке импорта. Мы ведь всегда обеспокоены, какую продукцию нам поставляют из-за рубежа. Будь это Китай, Бразилия, Эквадор, Египет или Саудовская Аравия. В 2025 году специалисты филиала в ходе лабораторных исследований выявили 13 случаев заражения подкарантинной продукции вредителями: вест-индийским цветочным трипсом, восточной плодожоркой и томатным трипсом. Вредные организмы обнаружены в салате айсберг, партиях персиков, чеснока из Китая. Пробы для исследований отбирались государственным инспектором Управления Россельхознадзора по фитосанитарному надзору совместно со специалистами нашего филиала. Поскольку разглядеть трипса можно только с использованием высокоточной техники, то лабораторное исследование проводилось с помощью световых микроскопов. Квалификация наших специалистов позволяет находить и точно определять вредителей в продукции — они регулярно повышают квалификацию в Москве во ВНИИКР, это Всероссийский центр карантина растений.

Всего в мире насчитывается порядка 200 видов карантинных вредителей, есть еще сорняки, которые в основном встречаются в зерновых культурах, на полях и в сельхозугодьях. Поэтому исследования в области карантина растений, принятия своевременных действенных мер по предупреждению заноса возбудителей на благополучные территории всегда имеет огромное значение.

«Даже по запаху стараются определить состав — так уж человек устроен»

— Многие считают, что привозные яблоки, томаты и другие импортные продукты напичканы нитратами и пестицидами. Можете развеять этот миф?

— Думаю, что этот миф всегда существовал и будет существовать. Любая продукция, будь то импортная или наша отечественная, проходит тщательный лабораторный контроль. Здесь ее проверяют на содержание и нитратов, и нитритов.

Мы ведь тоже, как все покупатели, идем в магазин, берем, например, яблоки... Если они обработаны парафином, кто-то начинает скоблить ножом и видит белую стружку. Кто-то кладет в теплую воду и смотрит — образуется ли масляная пленка на поверхности. Даже по запаху стараются определить состав — так уж человек устроен.

Но, прежде чем продукция из стран Таможенного союза или других стран поступит на прилавки, она проходит у нас обязательную экспертизу. Причем первый досмотр и обследование импорта проведут еще на российской границе, там идет первичное растаможивание.

Если поставка прямая, мы тоже, как таможня, все проверим. Качества без безопасности не бывает, нельзя их рассматривать отдельно.

В первую очередь смотрим содержание растительной и плодоовощной продукции. Смотрим подкарантинные товары: дерево, лес, растения. Например, недавно на Новый год проверяли елки.

Весь импорт тщательно досматривается, он поступает с фитосанитарными сертификатами. Это означает, что продукцию и там проверили, и здесь. Только после полного обследования выдается заключение, на основании которого инспектор Управления Россельхознадзора по Татарстану составляет акт фитосанитарного контроля.

— После обеззараживания продукцию можно вернуть на прилавки?

— Если во время лабораторного исследования нашли вредителей, как в случае с трипсами, проводится обеззараживание продукции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После проведения процедуры обеззараживания и последующей обработки с целью удаления мертвых насекомых-вредителей, продукция может быть реализована. Обеззараживание проводится методом фумигации с применением пестицидов на основе алюминия или магния фосфидов, выделяющих ядовитый газ фосфин — эффективный против широкого перечня видов вредителей запасов. После окончания экспозиции и завершения дегазации продукция безопасна для дальнейшего использования.

— Насколько большой ущерб несет бизнес в случае заражения продукции?

— Предприниматели, как правило, привозят в Татарстан небольшие партии импортной продукции — 200—300 кг овощей, максимально 500 кг. Поэтому затраты на обеззараживание небольшие — нужно оплатить выезд и работу отряда. В случае уничтожения одной из партий — потери обычно тоже не слишком велики.

Взять, к примеру, случай с зараженным салатом айсберг в Набережных Челнах. Этот поставщик обеспечивает свежими овощами все Закамье уже много лет. Но каждая партия его продукции не попадает на прилавок без досмотра, исследования и фитосанитарного заключения.

Бывают, конечно, нелегальные точки продажи плодоовощной продукции. Но у нас и грамотность населения выросла, сейчас от потребителя ничего не скроешь. Тем более в магазинах: проверяют сроки годности, состав, всю информацию о продукте. Не зря же мы говорим, что федеральные государственные информационные системы созданы в том числе в помощь потребителю, чтобы была прослеживаемость товара.

«В ближайшие два года еще больше расширим аккредитацию по экспорту продукции»

— Как изменились условия импортеров, закупающих продукцию Татарстана?

— Количество требований ежегодно растет. Все страны из года в год ужесточают требования. Почему? Потому что жизнь на месте не стоит. Все мы помним историю с пандемией коронавируса, а растения тоже болеют вирусными инфекциями, которые мутируют. Из года в год у них идет адаптация к агрохимикатам. В связи с этим и расширяется перечень требований. Растет арсенал наименований используемых агрохимикатов, меняется их количество, состав — постоянства здесь нет. И это касается экспорта не только растениеводческой продукции, но и животноводческой или птицеводческой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Удалось ли в связи с новыми требованиями КНР решить проблему с экспортом татарстанской птицеводческой продукции, в частности куриных лап?

— Если взять куриные лапы для Китая, их требования изменились в связи с тем, что в мире увеличилось количество антибиотиков, которые применяют птицеводы. Хотя, возможно, некоторые из этих препаратов даже не дошли до наших птицефабрик или там их не используют, как и в свиноводческих комплексах или на фермах по разведению крупного рогатого скота.

Дальше идут пестициды, количество которых тоже растет. Государственные аккредитованные лаборатории, наподобие нашей, определяют порядка 500 наименований пестицидов. У китайской стороны на сегодня требования, если мы реализуем им зерно: пшеницу или ячмень, то мы должны отобрать как минимум 460 государственных стандартных образцов и проверить на остаток пестицидных препаратов. А Китай может использовать 1 200 наименований пестицидов. Поэтому они и требуют, мол, на такие-то остатки пестицидных препаратов будьте добры, проведите дополнительные исследования.

Поэтому мы исследуем на 460 наименований — это наша обязанность, а то, что надо сделать сверх того, мы как раз к этому стремимся, чтобы еще больше расширить нашу аккредитацию. Мы над этим работаем, увеличили свои площади. В частности, был закуплен четвертый этаж в нашем здании — это более 800 кв. метров и там мы расширяемся. Сейчас многие предприниматели хотят заниматься экспортом, потому что выгодно и это требование времени.

Помощь аграриям по допуску их предприятий на китайский рынок активно оказывает и филиал ФГБУ «ЦОК АПК». 29 хозяйствующих субъектов в прошлом году прошли в филиале процедуру аттестации для экспорта в Китай такой продукции, как пшеница, ячмень, горох, лен, гречиха, рапсовый шрот и свекловичный жом.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Впереди нас ждут весенние полевые работы. Какие климатические условия прогнозируются?

— Зима у нас холодная и снега много. Думаю, что весна будет ранней, а талых вод будет достаточно. Тем не менее надо быть готовым к любым сложностям с урожаем. Как мы говорим, у нас зона рискованного земледелия.

Холода сейчас пройдут быстро, пока зима идет, аграриям надо подготовиться. Мы уже третий год подряд проводим бесплатный государственный мониторинг пшеницы. На 2026 год нам также поставили в план провести исследование яровой и озимой пшеницы твердых и мягких сортов.

Хочу обратиться к сельхозпроизводителям, чтобы быстрее проходили обучение и осваивали все тонкости работы в федеральной государственной информационной системе «Зерно». Для того, чтобы могли правильно проходить регистрацию в ФГИС, вносить все необходимые данные.

«От мошенников в АПК страдает фермер: посеял, а у него урожай не вышел»

— Правда, сами фермеры жалуются, что не успевают вносить все данные в ФГИС «Зерно» и другие системы. То ли в поле работать, то ли за компьютером сидеть, говорят.

— Этот вопрос у нас поднимают каждый год. Вот недавно съезд фермеров прошел, я тоже в нем участвовал. Бывают встречи Фарида Хайрулловича (председатель Госсовета РТ, — прим. ред.) в районах, и всегда аграрии задают этот вопрос.

Но это не просто прихоть. На рынке много мошенников, в том числе и в АПК, идет поставка непроверенных семян или гибридов. Друг друга обманывают, а фермер страдает: посеял, а у него урожай не вышел.

Возьмем кукурузу, я всегда люблю приводить этот пример. Некоторые говорят, это потому, что она у нас не поспевает, мол, южная культура, хорошо растет в Краснодаре, Ростове. Или подсолнух с сахарной свеклой. Я спрашиваю у фермера: «У кого куплены семена?». Говорит: «Там, где подешевле было». Спрашиваю: «А документы есть?». Нет, говорит, ему сказали, что с документами будет совсем другая цена. У татар есть поговорка «Хәерченең акчасын яман товар бетере» («Деньги нищего исчерпали дурной товар», — прим. ред.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фермер собирает последние гроши, чтобы купить семена. Если это небольшое хозяйство, он работает один. Он сам себе и агроном, и бухгалтер, и тракторист, и юрист, и айтишник. Причем, если раньше он еще как-то справлялся один, то сейчас, наверное, ему все-таки придется нанимать специалистов, которые могут этим заниматься. Сейчас, когда и налоговые ставки подняли, это особенно актуально.

В любом случае придется адаптироваться и работать со всеми ФГИС, никуда от этого не денешься. Вспомните, как мы в «Меркурий» в 2016 году заходили. Четыре года до этого мы сами готовились, затем всех собирали и проводили обучение.

Все эти информационные системы нужны, мы без них в дальнейшем не сможем ни продавать, ни покупать, ни тем более экспортировать. Если нет информации на продукцию, никуда ты ее не отправишь, даже в соседнее хозяйство. Во ФГИС нужно вносить все данные: откуда поступили семена, каким путем попали, где был выращен урожай и в каком объеме, какими пестицидами проводили обработку и т. д.

Отдельно хочу остановиться на побочных продуктах животноводства (ППЖ). В 2025 году в нашей лаборатории исследовали 131 пробу и разработали порядка 60 технических условий. Это тоже довольно-таки большие цифры. Хозяйственным субъектам было выдано 1 069 уведомлений.

Уже три года действует постановление о побочных продуктах животноводства, но до сих пор не все понимают важность этого федерального закона №248 — зачем и для чего он нужен.

Фермы или любые хозяйства, которые занимаются содержанием, разведением и реализацией скота, птицы, сельхозпродукции, применяют различные препараты, антибиотики или дезинфектанты в своей работе. И они также используют корма и кормовые добавки, которые могут содержать агрохимикаты, пестициды, а также токсичные элементы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что такое побочные продукты животноводства — это помет или навоз, другими словами, органические удобрения для наших полей. Эти продукты проверяют в лабораторных условиях по 13 показателям, например, на токсичные элементы — свинец, ртуть, кадмий или на пестициды, а также по микробиологическим показателям — патогенные организмы, в том числе сальмонеллу, цисты и яйца гельминтов. Все должно соответствовать требованиям по государственным стандартам. Только получив протокол испытания, что все соответствует ГОСТу, эту побочную продукцию животноводства можно вывозить в поля.

Наши специалисты в прошлом году разработали 60 технических условий, где прописано куда и как можно использовать ППЖ. Такие удобрения надо складировать на специализированных площадках, и у крупных агрохолдингов они есть — там соблюдают все требования. Поэтому в основном нареканий к ним нет. А вот если взять малые хозяйства, у кого 200—500 голов крупного рогатого скота, у них, конечно, проблемы в этой части есть по финансовым причинам, поскольку все это отдельная статья расходов. Они стараются вывозить ППЖ на свои земельные участки. Но ведь цель этого федерального закона в улучшении плодородия почв и охране экологии. Это надо учитывать и соблюдать все требования. Поэтому призываю аграриев, чтобы они поменьше использовали агрохимикаты, в том числе минеральные удобрения, и больше применяли бы органические.