В Татарстане осталось 60 участников Великой Отечественной войны
Министр труда рассказала о мерах соцподдержки, которые доступны ветеранам труда при доходе не более 23 тыс. рублей
В Татарстане по данным на февраль 2026 года проживают 60 участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Об этом на брифинге сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
Помимо участников войны, в регионе проживают почти 5,6 тыс. тружеников тыла и 78 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Зарипова напомнила, что в 2025 году во исполнение поручения раиса Татарстана Рустама Минниханова дополнительная материальная поддержка из республиканского бюджета была оказана 8 837 ветеранам. Им также вручили продуктовые наборы. Кроме того, 146 участникам войны было присвоено звание «Почетный житель».
Министр подробно остановилась на мерах соцподдержки, доступных ветеранам труда при доходе не более 23 тыс. рублей. В их число входят:
- ежемесячная денежная выплата в размере 656 рублей;
- субсидия в размере 50% расходов по оплате жилищно‑коммунальных услуг;
- субсидия в размере 50% затрат по плате за телефонную связь, радио и коллективную антенну;
- бесплатное зубо‑ и слухопротезирование;
- право приобретения социального проездного билета за 656 рублей;
- скидка 50% на проезд водным транспортом пригородного сообщения в период навигации, а также на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 1 мая по 31 октября.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».