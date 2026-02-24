В Татарстане осталось 60 участников Великой Отечественной войны

Министр труда рассказала о мерах соцподдержки, которые доступны ветеранам труда при доходе не более 23 тыс. рублей

Фото: взято с сайта Минмолодежи РТ

В Татарстане по данным на февраль 2026 года проживают 60 участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Об этом на брифинге сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Помимо участников войны, в регионе проживают почти 5,6 тыс. тружеников тыла и 78 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Зарипова напомнила, что в 2025 году во исполнение поручения раиса Татарстана Рустама Минниханова дополнительная материальная поддержка из республиканского бюджета была оказана 8 837 ветеранам. Им также вручили продуктовые наборы. Кроме того, 146 участникам войны было присвоено звание «Почетный житель».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Министр подробно остановилась на мерах соцподдержки, доступных ветеранам труда при доходе не более 23 тыс. рублей. В их число входят:

ежемесячная денежная выплата в размере 656 рублей;

субсидия в размере 50% расходов по оплате жилищно‑коммунальных услуг;

субсидия в размере 50% затрат по плате за телефонную связь, радио и коллективную антенну;

бесплатное зубо‑ и слухопротезирование;

право приобретения социального проездного билета за 656 рублей;

скидка 50% на проезд водным транспортом пригородного сообщения в период навигации, а также на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 1 мая по 31 октября.

Рената Валеева