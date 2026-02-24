В Татарстане отреставрируют старинную деревянную мечеть 1902 года в селе Дусай‑Кичу

Архитектурный облик сооружения отражает характерные черты культовых построек начала XX века в Поволжье

Фото: Максим Платонов

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия сообщил, что в рамках госпрограммы «Развитие культуры РТ» разработана и согласована документация на реставрацию мечети 1902 года в селе Дусай‑Кичу Мензелинского района.

Деревянная мечеть, расположенная на берегу озера, представляет собой образец традиционного мусульманского зодчества. Одноэтажное здание с прямоугольным срубом и высоким хозяйственным подклетом выделяется благодаря двухъярусному восьмигранному минарету, увенчанному шатром с полумесяцем. Архитектурный облик сооружения отражает характерные черты культовых построек начала XX века в Поволжье.

Внимание в проекте уделено восстановлению утраченных деталей. Специалисты планируют раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, воссоздать оригинальные столярные заполнения и элементы внешнего декора. На минарете будет восстановлен ранее утраченный спуск в подклет.

Мечеть в Дусай‑Кичу была построена в 1902 году и до советского периода являлась духовным и образовательным центром для местного населения. При ней действовал мектеб — мусульманская начальная школа, где дети изучали основы грамоты, чтение Корана и арабскую письменность.

Ранее в селе Айбаш Высокогорского района установили полумесяц на минарете отреставрированной исторической деревянной мечети. Здание начала XX века признано объектом культурного наследия регионального значения и является образцом татарской сельской архитектуры.

Рената Валеева