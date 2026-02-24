Новости общества

Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук

14:33, 24.02.2026

О ее смерти на 75-м году жизни сообщила дочь

Фото: скриншот из видео «Актриса Ирина Шевчук про детство за полярным кругом, фильм …А зори здесь тихие и запах грима» с канала « Современный мир»

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ее дочь — актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук.

По словам собеседницы агентства, в последнее время Ирина Шевчук тяжело болела. Она уточнила, что причиной смерти стала лимфома головного мозга.

Ариана Ранцева

