Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук

О ее смерти на 75-м году жизни сообщила дочь

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ее дочь — актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук.

По словам собеседницы агентства, в последнее время Ирина Шевчук тяжело болела. Она уточнила, что причиной смерти стала лимфома головного мозга.

Ариана Ранцева