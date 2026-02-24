Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук
О ее смерти на 75-м году жизни сообщила дочь
Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ее дочь — актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук.
По словам собеседницы агентства, в последнее время Ирина Шевчук тяжело болела. Она уточнила, что причиной смерти стала лимфома головного мозга.
