Запасные кончились: в Казани расформирована коллегия присяжных по новому делу Ринтика из «Хади Такташа»

Отбор народных судей будет объявлен повторно Московским райсудом

Ринат Фархутдинов. Фото: Артем Дергунов

Сегодня Московский райсуд Казани объявил о роспуске коллегии присяжных по делу о расстреле владельца ломбарда Олега Палутина, в котором обвиняют бывшего лидера бригады киллеров «Хади Такташ» Рината Фархутдинова, замдиректора «Автодора» Вадима Сошникова и его знакомого Рафаэля Хамдеева. Такое решение было принято ввиду неявки одной из основных членов коллегии, уточнила «Реальному времени» адвокат Евгения Зубарева, представляющая интересы Фархутдинова.

Само заседание суда сегодня началось с двухчасовым опозданием ввиду дефицита сотрудников конвойной службы МВД Татарстана. Подсудимых из нового СИЗО после обеда доставили практически вовремя, однако конвоиров для их вывода из камеры суда и дежурства в зале заседаний пришлось ждать — они были заняты в процессе по делу о якобы имевшем место вымогательстве 5 млрд рублей у замглавы исполкома Казани.

Когда процесс все же начался, выяснилось — на заседание не явилась одна из шести присяжных основного состава. Притом что запасных тоже не было — они просто закончились. В такой ситуации судья Николай Захаров принял единственно возможное решение — объявил, что коллегия расформирована и для набора новой требуется время на подготовку.

Сегодня же председательствующий продлил срок трем обвиняемым до 2 июня 2026 года.

Рафаэль Хамдеев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сложности в этом деле были и с формированием первой коллегии народных судей — набрать нужное количество основных и запасных удалось лишь с третьей попытки. Позднее по объективным обстоятельствам ряды присяжных начали редеть. В частности, 20 января сего года с подачи прокуратуры из коллегии исключили участницу, которая привлекалась в 2022-м к административной ответственности за участие в акции несогласных с проведением СВО и при отборе умолчала об этом.

Напомним, Олега Палутина застрелили в Казани у гаражей на улице Серова 28 января 1999 года. По версии обвинения, инициатором преступления выступил Хамдеев, считая, что Палутин тайно встречается с его девушкой Олесей. За помощью в организации убийства Хамдеев обратился к Сошникову, а тот, как полагают силовики, заручился согласием лидера банды киллеров «Хади Такташ» Фархутдинова. Исполнителям были обещаны 3 тысячи долларов. Фархутдинов, согласно фабуле обвинения, подрядил на это дело киллера группировки Анатолия Новицкого (ныне покойного). Заметим, тот же киллер, согласно другому приговору в отношении Фархутдинова, покушался на жизнь директора КСК «Уникс». После расстрела Хамдеев, по версии силовиков, передал обещанную сумму Сошникову, а тот — Ринтику, то есть Фархутдинову. Последний на предварительном следствии уверял — себе не взял ни копейки, все отдал Новицкому.

Вадим Сошников. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Все трое обвиняемых сейчас находятся под стражей. Причем Фархутдинов отбывает пожизненный срок по приговору Верховного суда РТ 2002 года. В Казань его этапировали из колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области для участия в следственных действиях и судебном процессе.

Ирина Плотникова