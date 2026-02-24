Бастрыкин поручил расширить проверку подростков, угнавших авто таксиста в Казани

Несовершеннолетние избили водителя такси и угнали его авто

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить фигурантов уголовного дела в Татарстане на причастность к другим преступлениям. Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам реагирования на резонансные происшествия с участием несовершеннолетних. И. о. руководителя СУ по Татарстану доложил о ходе расследования нападения подростков на водителя такси и угоне транспортного средства.

Напомним, ранее полицейские задержали троих несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет, подозреваемых в избиении водителя такси и угоне автомобиля.

По данным ведомства, подростки — жители Лаишевского района — вызвали такси. Во время поездки между ними и водителем возник конфликт, который перерос в потасовку. После этого 16‑летний юноша сел за руль автомобиля и отправился в путь по Горьковскому шоссе. Однако он не справился с управлением и врезался в отбойник.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних») и статье 3.11 КоАП РТ.

Рената Валеева