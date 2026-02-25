В Южно-Сахалинске стартует чемпионат России по лыжным гонкам
На старт выйдут сильнейшие лыжники страны, в том числе Александр Большунов и Вероника Степанова
Сегодня в Южно-Сахалинске стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Это самое престижное внутреннее соревнование для российских лыжников в сезоне.
Чемпионат России по лыжным гонкам состоится с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.
В первый соревновательный день лыжники пробегут гонку на 10 км классическим стилем. В 6.30 по московскому времени стартуют женщины, в 8.30 отправятся на старт мужчины.
В числе участников заявлены все сильнейшие лыжники страны, в том числе Александр Большунов, Сергей Ардашев и Вероника Степанова. Турнир пропустят Савелий Коростелев и Дарья Непряева, участвовавшие на Олимпийских играх в Милане.
Все гонки в рамках чемпионата России в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
