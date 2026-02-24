Из Казани этим летом запустят прямой авиарейс в Архангельск

Полеты будут выполняться на самолете Embraer 190

Фото: Максим Платонов

Nordwind Airlines анонсировала запуск прямого регулярного рейса по маршруту Казань — Архангельск, который появится в полетной программе этим летом. Об этом сообщили в компании.

Полеты будут выполняться совместно с авиакомпанией «Икар» на самолете Embraer 190. Воздушное судно рассчитано на 110 пассажирских мест. Расписание составлено с учетом местного времени каждого аэропорта.

Помимо прямого рейса в Архангельск, пассажирам Nordwind Airlines станут доступны перелеты из Архангельска в ряд других городов с пересадкой в аэропорту Казани. В список направлений вошли: Астрахань, Волгоград, Махачкала, Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Уфа и Стамбул.

Ранее стало известно о планах Nordwind Airlines запустить прямые рейсы из Казани в Бохтар (Таджикистан) в зимнем сезоне. Пассажиры смогут выбирать между прямыми вылетами из столицы Татарстана и стыковочными маршрутами с пересадкой в Казани из Москвы и Санкт‑Петербурга.

Рената Валеева