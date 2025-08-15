«Следует работать с населением»: Минниханов дал наказ властям Лаишевского района

Раис Татарстана посетил район и оценил ход уборочной кампании

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил сегодня рабочую поездку в Лаишевский район, где посетил агрофирму «Нармонка» и провел встречу с аграриями и главами сельских поселений.

В агрофирме «Нармонка» раис ознакомился с реализацией инвестпроекта по выращиванию овощей, предусматривающего увеличение площадей орошаемых земель до 1 700 га. Планируется ежегодно выращивать не менее 60 тыс. тонн картофеля и овощей открытого грунта, а также единовременно хранить 55 тыс. тонн продукции. Проект позволит создать 26 новых рабочих мест. На данный момент площадь орошаемых земель увеличена с 270 до 1 тыс. га, закуплена техника и введены в эксплуатацию цех приемки и отгрузки, весовой пункт и картофелехранилище на 4 тыс. тонн. В этом году агрофирма планирует получить не менее 20 тыс. тонн продукции.

На встрече с аграриями и главами сельских поселений глава Лаишевского района Ильдус Зарипов сообщил, что уборочная кампания подошла к экватору, собрано 35,5 тыс. тонн зерна при урожайности 37 ц/га. Также ведется уборка рапса, и аграрии готовятся к севу озимых культур.

Минниханов обратил внимание на необходимость более активного развития личных подсобных хозяйств, отметив:

— Следует работать с населением, развивать кооперативы, для обеспечения кормами — построить кормоцентр. Нужно продумать эти вопросы. Личные подворья необходимо поддерживать. У вас большой потенциал по развитию сельского хозяйства, рядом огромный рынок — Казань.

Кроме того, раис РТ поблагодарил жителей Лаишевского района за оказание гумпомощи в зоне СВО и подчеркнул важность поддержки военнослужащих и их семей.

12 августа Минниханов с рабочей поездкой посетил Тетюшский район.



Рената Валеева